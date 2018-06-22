Молдова просит поддержки государств-участников ОБСЕ для вывода иностранных войск

Молдова запросила у государств-участников ОБСЕ поддержать в ООН резолюцию о выводе российских войск и вооружений со своей территории. Постоянный представитель Республики Молдова при ОБСЕ, посол Виктор Осипов представил 20 июня заявление в рамках Форума по сотрудничеству в области безопасности, в котором поднял острые вопросы, связанные с незаконным иностранным военным присутствием на территории Республики Молдова, передает IPN.

В пресс-релизе Посольства Республики Молдова в Австрии отмечается, что представитель Молдовы отметил в своём выступлении, что в эти дни в стране вспоминают драматические бои в Бендерах, которые имели место во время войны 1992 года за независимость и территориальную целостность Республики Молдова. Он отметил, что тогда российские войска непосредственно участвовали со стороны сепаратистских сил, с танками и другим тяжелым оружием, таким образом, однозначно вовлекшись в приднестровский конфликт.

По итоговой Декларации Саммита ОБСЕ в Стамбуле 1999 года, государства-участники определили обязательность вывода российских войск с суверенной территории Республики Молдова, напомнил Виктор Осипов. Этот процесс начался, зарегистрировал заметный прогресс, но был приостановлен, а так называемая Оперативная группы российских войск (ОГРВ) продолжает находиться незаконно, без согласия принимающей страны, на территории Республики Молдова, поддерживая неконституционный режим на левом берегу Днестра.

Необходимость охраны боеприпасов в Кобасна, которые должны быть эвакуированы и уничтожены, или попытки связать ОГРВ с российскими миротворческими войска – это неприемлемые оправдательные уловки, отметил постоянный представитель Республики Молдова. По его словам, операция по поддержанию мира является отдельным механизмом, установленным Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в приднестровском регионе Республики Молдова, подписанного 21 июля 1992 года.

Коснувшись текущих событий в области безопасности, Виктор Осипов отметил участившиеся военные учения, проведенные ОГРВ и военизированными приднестровскими формированиями - в общей сложности 336 учений в 2017 году, по сравнению с 243 учениями в 2016 году. Постоянный представитель Республики Молдова охарактеризовал эту интенсивность учений как подготовку военных действий и заявил, что структуры ОБСЕ должны дать соответствующие оценки и внедрить механизмы Раннего предупреждения (Early Worning).

В заключении посол подчеркнул важность снижения уровня напряженности в зонах конфликта и призвал все государства-участников ОБСЕ поддержать в рамках Генеральной ассамблеи ООН инициативу молдавских властей, зарегистрированную под №.35: „Полный и безоговорочный вывод иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова”. Посольство Республики Молдова подтвердило этот запрос и в примечании, направленном в страны аккредитации, а так же почти сотне постоянным миссиям других иностранных государств, аккредитованных при Офисе ООН и Международным организациям Венского договора.

Проект резолюции о полном и безоговорочном вывозе иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова будет рассмотрен 22 июня в рамках заседания Генеральной ассамблеи ООН.