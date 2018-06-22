Додон: Проевропейцы мочат проевропейцев, а это значит, что альянса не будет

Президент страны назвал ситуацию вокруг непризнания результатов выборов в Кишиневе «полным беспределом». Об этом он заявил в рамках прямой линии в социальной сети Одноклассники.

Додон отметил, что со стороны Андрея Нэстасе действительно было очень много нарушений, однако, по его словам, это не должно было становиться поводом для аннулирования результатов выборов. Он подчеркнул, что суд должен был констатировать нарушения и санкционировать кандидата, если он этого заслужил.

«А так получается, что аннулировали всё, и в течение года на уровне мэра ничего не поменяется, сохраняется статус-кво», – сказал Додон, отметив, что если бы подобные нарушения совершил Ион Чебан или сам он во время президентской кампании, их тут же сняли бы с выборов, а «эти ребята позволяют себе такое, а все западники молчат».

По словам президента, есть два сценария развития событий. Первый – «поиграют, договорятся и утвердят мандат».

«Полагаю, что осуществляется серьезное давление со стороны ЕС и США. Возможно, этот цирк устроили сами демократы, может быть, Плахотнюк договорился с Цопой, чтобы накачать рейтинг Нэстасе. Мы это увидим в ближайшее время», – сказал он.

Додон также отметил, что если решение останется в силе, то это означает, что проевропейцы будут «мочить» проевропейцев, что ставит под сомнение возможность создания нового альянса за европейскую интеграцию этой осенью.

«Пусть борются друг с другом, Санду с Плахотнюком. Они были у власти все 9 лет. И после этого они захотят создать коалицию? Очень хочу на это посмотреть. Если надо подкинуть дровишек, чтобы они побольше поборолись, мы это сделаем. Мы в этом не участвуем, мы признали выборы в тот же вечер. Но мы хотели узнать, были допущены нарушения или нет? Досадно, что так получилось, но это приведет к тому, что правые перессорятся еще больше, а это значит, что альянса не будет. Думаю, что мы сможем взять большинство и в парламенте, и в муниципальном совете, и выиграть на выборах примара», – подытожил Додон.

Апелляционный суд Кишинева оставил в силе решение суда Кишинева сектора Центр, согласно которому новые местные выборы в столице были признаны недействительными. Решение было вынесено в четверг вечером, 21 июня, в момент, когда у суда, а так же у примэрии, сторонники Андрея Нэстасе протестовали, требуя признания мандата избранного примара. Андрей Нэстасе заявил после оглашения решения, что судьи выполнили политический заказ, а заказчиком является лидер ДПМ Влад Плахотнюк, передает IPN.

Заседание Апелляционного суда началось в 15.00, однако очень скоро было прервано после того, как адвокаты Андрея Нэстасе потребовали отвода судей, ссылаясь на то, что они допустили процессуальные нарушения в начале заседания. Заявление об отводе было отклонено судейской коллегией, во главе с Ионом Муруяну.

Апелляция была рассмотрена судейской коллегией во главе с Владиславом Клима. После нескольких часов дебатов, примерно в 20.00, судьи отклонили апелляцию ППДП, оспаривающую решение первой инстанции, аннулирующее результаты выборов и мандат избранного примара.

Андрей Нэстасе заявил прессе, что все являются свидетелями абсурдного процесса, и видно невооруженным глазом, что это является преступлением против жителей города, пригородов, против столицы и Республики Молдова, демократии. По его словам, речь идет о плевке от контролируемого правосудия, а судьи, которых считает преступниками, лгали и хитрили еще в начале заседания.

Лидер ППДП добавил, что власти боятся проевропейских, антиолигархических сил и готовы применить весь арсенал, чтобы остановить их. Андрей Нэстасе заявил, что готов к любой развязке, и это зависит от населения Республики Молдова.

Решение может быть обжаловано в течение одного дня в Высшей судебной палате, и это будет сделано, сказал адвокат Думитру Павел. Рассмотрение в ВСП не предусматривает участие в заседании сторон и прессы. Более того, адвокат говорит, что не видит возможностей что-то изменить, учитывая, какое решение вынесли первые две инстанции. ВСП должна вынести решение в течение трех дней, однако в законе не указано, идет ли речь о рабочих днях или нет.

В ходе рассмотрения апелляционной жалобы, сторонники избранного примара Андрея Нэстасе требовали подтверждения его полномочий на улице. Десятки людей пришли, чтобы выразить поддержку Нэстасе у приэмрии и у Апелляционного суда Кишинэу. Они скандировали: „Утвердите мандат!”; „Примэрия наша, тюрьма ваша!”, „Нэстасе наш примар!” и др..

Вечером 19 июня суд муниципия Кишинэу сектора Центр принял решение, аннулирующее результаты новых местных выборов в столице. В мотивированном решении постановления отмечается, что Андрей Нэстасе и его противник Ион Чебан проводили предвыборную агитацию в день выборов, действие, недопустимое в соответствии с Кодексом о выборах. Оба кандидата через лайки в социальных сетях призвали избирателей принять участие в голосовании. Даже если не называли, за кого именно голосовать, суд постановил, что эти действия значительно повлияли на выбор избирателей.