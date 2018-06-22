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Авто
Парламент одобрил запрет на разговоры по мобильному за рулем
21.06.2018

Парламент одобрил в четверг в первом чтении законопроект, предусматривающий наказание водителей за использование мобильного телефона или схожих устройств во время вождения.

Как передает "ИНФОТАГ", законопроект предлагает запретить использование устройств для переписки, съемки фотографий или видео, а также для навигации по интернету и использования мобильных приложений. Запрет распространяется не только на водителей автомобилей, но и велосипедов и мотоциклов.

Документ запрещает предпринимать любые действия, отвлекающие от вождения. Мобильный телефон может использоваться только в качестве GPS-навигатора или для звонков в аварийные службы в "реально чрезвычайной ситуации". Депутаты не пришли к единому мнению по поводу использования беспроводной гарнитуры за рулем.

Ряд депутатов высказали сомнения по поводу целесообразности и реализации на практике положений законопроекта. По их мнению, подобные запреты бесполезны, поскольку полиции будет трудно определить и доказать, что водитель пользовался телефоном с нарушением. Авторы законопроекта предлагают в четыре раза увеличить штраф до 12-24 условных единиц (600-1200 леев или $35-70) для водителей за непредставление преимущества пешеходам и велосипедистам, перемещающимся по специально отведенным местам (пешеходные переходы и велосипедные дорожки). Повторное нарушение за один календарный год влечет наказание в размере 40-60 условных единиц.

Депутат от Либеральной партии Лилиан Карп сообщил, что с начала года количество нарушений, связанных с непредставлением преимущества пешеходам, превысило показатели за весь 2017 г.

"В нашей стране некоторые, когда садятся за руль, забывают, что существуют пешеходные переходы. Ко второму чтению я подготовлю предложение по еще большему увеличению штрафов за это нарушение", - сказал он.

Депутаты согласились подержать законодательную инициативу и доработать документ ко второму чтению


 
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