Нантой: Молдова превращается в Северную Корею Европы

Ситуация в Республике Молдова балансирует на грани катастрофы. Правовое государство не существует, а перспектива парламентских выборов разрушена. Об этом заявил директор программ Института публичных политик Оазу Нантой, комментируя решение судебных инстанций об аннулировании местных выборов в муниципии Кишинэу, передает IPN.

"То, что происходит сегодня, очень серьезно. Правового государства не существует, перспектива парламентских выборов разрушена. Не могут быть проведены свободные и честные выборы в ситуации, когда выбрасывается в мусорную корзину голоса, собранные в столице Республики Молдова, одно из основных прав. И это говорит об уровне деградации той группы людей, которые навязывают такие решения. Ситуация, на мой взгляд, балансирует на грани катастрофы", - заявил Оазу Нантой в рамках передачи „Punctul pe azi” на телеканале TVR Moldova.

По его словам, сознательно ситуация движется по линии окончательного захвата власти, международной изоляции Республики Молдова. "Кто не хочет это видеть, пусть заблуждаться и далее", - заявил Нантой. По его мнению, граждане Республики Молдова получили политический класс, который цинично разобщает их и противопоставляет по самым различным критериям.

Нантой считает, что Молдова превращается в Северную Корею Европы, потому что то, что происходит возмутительно и абсолютно несовместимо со стандартами Европейского союза. "Таким образом, нас ждет железный занавес, и я не удивлюсь, если мы будем лишены и права свободного передвижения", - добавил Оазу Нантой.