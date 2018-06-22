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Андрей Нэстасе: Эти люди выполнили политический заказ
22.06.2018

Андрей Нэстасе заявил, что намерен обжаловать решение Апелляционной палаты о признании выборов примара Кишинева недействительными в Верховном суде.

Об этом Нэстасе заявил накануне, спустя несколько минут после того, как судьи Алла Малый, Екатерина Паланчук и Владислав Климу поддержали решение столичного суда сектора Центр о признании недействительными результатов выборов примара Кишинева, передает unimedia.info.

"Абсурдный процесс, речь идет о преступлении против столицы, демократии и Республики Молдова. Это плевок со стороны правосудия, контролируемый политическим и преступным сутенером нашего общества. Сегодня эти люди выполнили политический заказ, а заказчиком является Плахотнюк в партнерстве с Додоном", заявил Нэстасе после оглашения решения.

Кроме того, Нэстасе призвал жителей выйти на улицы в знак протеста.

"Мое послание одно для всех - выходите на улицу, выходите на улицу! Они украдут наше будущее, они украдут будущее наших детей! Я пройду весь путь и ожидаю результатов. Выходите на улицу, другого решения нет!", заявил Нэстасе.


https://point.md/ru/novosti/politika/andrei-nestase-eti-liudi-vypolnili-politicheskii-zakaz
 
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