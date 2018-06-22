Превращение Киртоакэ в грузчика на акции протеста сторонников Нэстасе попало на видео

Бывший гепримар Кишинева Дорин Киртоакэ был замечен с электрогенератором у примэрии Кишинева.

Скандальный политик тащил электрогенератор по направлению к примэрии. Генератор понадобился для работы звуковой аппаратуры во время акции протеста сторонников Андрея Нэстасе.

- Когда-то Дорин Киртоакэ был примаром Кишинева. Каких-то 10 лет. Теперь он стал грузчиком Нэстасе, - написал блогер Еуджен Лукьянюк, который опубликовал это видео.

На прошлой неделе Киртоакэ заявил, что он захотел вернуться в примэрию без зарплаты на любой должности. По его словам, он готов работать «от вахтера до генпримара».

Бывший генпримар объявил себя сторонником Нэстасе и призвал жителей Кишинева выйти на акцию протеста. Между тем Апелляционная палата поддержала решение суда и признала результаты выборов градоначальника Кишинева недействительными.