Женщина ударила ножом пьяного сожителя, напавшего на нее в Бендерах

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Происшествия
Защищаясь от кулаков пьяного сожителя, жительница Бендер схватилась за нож и нанесла дебоширу удар в бедро.
Пара мирно жила в незарегистрированном браке в квартире дома по улице Чехова, пока 46-летний мужчина не спровоцировал скандал. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, бендерчанин набросился с кулаками на свою 44-летнюю сожительницу, передает bloknot-moldova.md
Защищаясь от рукоприкладства возлюбленного, женщина схватилась за нож. Удар им в ногу привел мужчину в чувство, и он выскочил на лестничную клетку. Милицию и машину скорой помощи вызвали соседи, заметившие кровь на ноге пострадавшего.
Мужчину с диагнозом колото-резаная рана в области левого бедра госпитализировали. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь и отправили на амбулаторное лечение. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении сожительницы, нанесшей ему ножевое ранение.
http://bloknot-moldova.md/news/zhenshchina-udarila-nozhom-pyanogo-sozhitelya-napa-986787
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