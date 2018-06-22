В подписных листах Раду обнаружили массовую фальсификацию с привлечением покойников

Более двух тысяч фальсифицированных подписей, а также умерших людей и другие ошибки были обнаружены в подписных листах кандидата на пост генпримара столицы Сильвии Раду.

За участие Сильвии Раду в борьбе за должность генпримара Кишинева «подписались» пять умерших и 430 человек, которые не проживают по указанному адресу. В 898 случаях не были указаны данные из удостоверения личности, а в 195 – была сфальсифицирована подпись человека. Ошибочные данные были указаны у 89 человек, в 42 случаях отсутствует подпись лица, а в 26 - дата подписания. Записи 210 человек были сделаны одним и тем же лицом, хотя законом это строго запрещено. Такую информацию группе лидеров НПО и гражданских активистов предоставили члены Окружного избирательного совета Кишинева (ОИСК).

- Учитывая тот факт, что в результате проверки было обнаружено 2106 ошибок, 50 из которых дублируются по тем же гражданам, отмечается тот факт, что 2 066 подписей сторонников считаются недействительными, - сказано в ответе Окружного избирательного совета Кишинева.

Члены Кишиневского окружного избирательного посчитали это ошибками, но во внимание не приняли. В итоге Сильвию Раду зарегистрировали в качестве кандидата для участия в предвыборной гонке с 11 116 утвержденных подписей, закрыв глаза на более двух тысяч фальсификаций.

Активисты, которые запросили доступ к подписным листам Сильвии Раду, считают, что число нарушений намного больше, чем заявленное избирательным органом. Окружной избирательный совет Кишинева и Центральная избирательная комиссия отказались предоставить активистам доступ к подписным листам Сильвии Раду, как того требовали авторы обращения.

- Более двух тысяч подписей были объявлены недействительными. Некоторые принадлежали умершим людям, другие были сфальсифицированы - это серьезные нарушения, которые должны были расследоваться компетентными органами. Эти беззакония должны были вызвать озабоченность избирательного органа. Если этот кандидат хочет прийти на государственную службу, и он изначально допускает серьезные злоупотребления и нарушения закона, то как он будет работать на государственной службе, насколько честен он будет, - задала вопрос председатель Центра журналистских расследований Корнелия Козонак.

Несмотря на фальсификацию подписных листов и поддержку средств массовой информации Сильвия Раду сумела набрать всего 17,65% голосов, хотя ей пророчили выход во второй тур выборов в столице.