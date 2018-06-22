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Почему Додон изменил место проведения концерта для выпускников
22.06.2018

Президент Игорь Додон решил изменить место проведения концерта для выпускников, который состоится 24 июня. Об этом глава государства сообщил 21 июня в ходе «Прямой линии» в социальной сети «Одноклассники». Первоначально мероприятие должно было пройти на площади Великого национального собрания, сообщает NewsMaker.

Президент, под патронатом которого состоится концерт, решил изменить место его проведения из-за протестов оппозиции против непризнания результатов местных выборов в Кишиневе. Лидеры правых проевропейских партий призывают людей выйти 24 июня на площадь Великого национального собрания, чтобы добиться признания их волеизъявления на местных выборах в столице, передает NewsMaker.

«Артисты приезжают в воскресенье и не могут изменить график, у них других вариантов нет. Не хочу, чтобы меня обвиняли в том, что специально провожу концерт, чтобы сорвать протесты», — сказал Додон.

Концерт пройдет на стадионе перед Политехом на Рышкановке. «Хотя площадь занята нами, но люди хотят протестовать. Я сам не раз протестовал с 2009 года, 500-600 протестов провел. Поэтому площадь мы вам уступаем, пожалуйста», — заключил президент.

Поздно вечером 19 июня, напомним, суд столичного сектора Центр признал результаты выборов мэра Кишинева недействительными. Затем 21 июня судьи Апелляционной палаты посчитали убедительными аргументы, приведенные в мотивировочной части решения суда первой инстанции, и отклонили жалобу избранного мэра Андрея Нэстасе. Оппозиция провела уже несколько протестов у здания кишиневской мэрии. Наиболее масштабная акция запланирована на 24 июня.


http://newsmaker.md/rus/novosti/ploshchad-my-vam-ustupaem-pozhaluysta-pochemu-dodon-izmenil-mesto-provedeniya-kont-37938
 
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