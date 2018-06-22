22 Июня 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Налоговая служба проверит зоны отдыха и развлекательные центры
22.06.2018

Государственная налоговая служба намерена тщательно контролировать работу развлекательных центров в республике. В связи с этим было установлено уже более 20 налоговых постов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, целью таких мероприятий является предотвращение случаев нарушения Налогового кодекса экономическими агентами, которые предоставляют услуги в сфере развлечений. Таким образом, налоговики пройдут с проверками по зонам отдыха, аква-паркам и другим развлекательным центрам.

Проверки будут проходить в июне и июле. Администрации парков и зон отдыха должны будут представить бухгалтерские бумаги, налоговую отчетность, а также данные о зарплатах сотрудников.

В результате изучения 175 деклараций экономических агентов были выявлены некоторые риски, которые могут возникать у поставщиков подобного вида услуг. Так, например, некоторые экономические агенты не учитывают в декларациях всю полученную прибыль (14 экономических агентов). Некоторые занижают уровень доходов или часто сообщают об убытках (40). Многие экономические агенты не соблюдают правила осуществления денежных расчетов наличными, не выдавая чек. Часто встречается, что зарплаты сотрудникам выдаются «в конвертах».

В связи с этим Налоговая служба предупреждает и советует экономическим агентам предоставлять и выполнять работу легально.


http://aif.md/nalogovaja-sluzhba-proverit-zony-otdyha-i-razvlekatelnye-centry-video/
 
Количество просмотров:
63
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.