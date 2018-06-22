Налоговая служба проверит зоны отдыха и развлекательные центры

Государственная налоговая служба намерена тщательно контролировать работу развлекательных центров в республике. В связи с этим было установлено уже более 20 налоговых постов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, целью таких мероприятий является предотвращение случаев нарушения Налогового кодекса экономическими агентами, которые предоставляют услуги в сфере развлечений. Таким образом, налоговики пройдут с проверками по зонам отдыха, аква-паркам и другим развлекательным центрам.

Проверки будут проходить в июне и июле. Администрации парков и зон отдыха должны будут представить бухгалтерские бумаги, налоговую отчетность, а также данные о зарплатах сотрудников.

В результате изучения 175 деклараций экономических агентов были выявлены некоторые риски, которые могут возникать у поставщиков подобного вида услуг. Так, например, некоторые экономические агенты не учитывают в декларациях всю полученную прибыль (14 экономических агентов). Некоторые занижают уровень доходов или часто сообщают об убытках (40). Многие экономические агенты не соблюдают правила осуществления денежных расчетов наличными, не выдавая чек. Часто встречается, что зарплаты сотрудникам выдаются «в конвертах».

В связи с этим Налоговая служба предупреждает и советует экономическим агентам предоставлять и выполнять работу легально.