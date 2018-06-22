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Общество
Парк машин скорой помощи пополнится 168 транспортными единицами
22.06.2018

Банк развития Совета Европы утвердил выдачу Республике Молдова кредита в размере 12 млн евро, предназначенных для обновления парка машин скорой помощи Национального догоспитального центра скорой медицинской помощи.

Таким образом, будет приобретено 168 машин скорой помощи, в том числе 35 машин скорой помощи типа С (интенсивной терапии) и 133 машины скорой помощи типа В (первичной медицинской помощи).

Они будут закуплены на конкурсной основе в соответствии с международными стандартами в этой области.

Для модернизации парка правительство выделило 51 млн леев на покупку 69 машин скорой помощи.

Первые 10 машин скорой помощи из 69 уже прибыли в страну, а еще 59 будут доставлены к концу месяца. 

Машины скорой помощи будут распределены 32 медицинским центрам регионов Центр, Север, Юг и Гагаузия, где коэффициент износа машин составляет более 90%.


https://noi.md/ru/obshhestvo/park-mashin-skoroj-pomoshhi-popolnitsya-168-transportnymi-edinicami
 
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