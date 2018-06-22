Четверо человек, включая таможенника, обвинены прокурорами в контрабанде в особо крупных размерах

Схему контрабанды потребительских товаров раскрыли сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) и таможенной службы.

Как сообщает Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам, в результате предпринятых действий были задержаны 4 человека, включая сотрудника таможни с таможенного поста "Скулень", через который в страну ввозились контрабандные товары.

У каждого члена группы была своя четко определенная роль. Один из обвиняемых ввозил товар в страну, а таможенник обеспечивал ему беспрепятственный проход через границу.

Ввезенные товары хранились в гараже в селе Скулень, откуда их отгружали на другое транспортное средство с другим водителем за рулем. Это часто используемый контрабандистами процесс, который основывается на том, что следственные органы не смогут доказать происхождение товаров и их контрабандный ввоз.

Во время задержания на трассе Скулень-Кишинев в микроавтобусе, которым управлял второй водитель, было обнаружено несколько партий одежды и обуви стоимостью около 500 000 леев.

Было установлено, что товар был закуплен на рынке "Красный дракон" в Бухаресте и предназначался для нескольких столичных торговцев.

Позднее, во время обысков, был задержан лидер группировки, который организовал преступную схему и управлял ею.

В настоящее время все четверо преступников имеют статус обвиняемых. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Расследование продолжается в целях выявления и привлечения к ответственности всех лиц, которые могут быть причастны к контрабанде.