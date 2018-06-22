При въезде в Приднестровье наличие ОСАГО проверяться не будет до конца года

Глава Приднестровья направил на рассмотрение в Верховный Совет в режиме законодательной необходимости проект закона «О внесении изменения в Закон Приднестровья "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"».

Документом предлагается продлить до 1 января 2019 года срок, в течение которого не осуществляется контроль наличия у водителей транспортных средств, въезжающих на территорию Приднестровья, договоров ОСАГО, передает novostipmr.com.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в настоящее время представительства страховых компаний, продающих полисы ОСАГО, отсутствуют в большинстве пунктов пропуска через границу Приднестровья

«Таким образом, в случае вступления в силу пункта 3 статьи 42 вышеуказанного Закона с 1 июля 2018 года владельцы транспортных средств, въезжающих на территорию Приднестровья в пунктах пропуска, где не продаются полисы ОСАГО, будут вынуждены оставить транспортное средство в целях следования до ближайшего населенного пункта для приобретения страховки. Это создаст значительные неудобства как для иностранных граждан, так и для граждан Приднестровской Молдавской Республики, въезжающих на территорию Приднестровской Молдавской Республики без приднестровского полиса», - отмечают авторы законопроекта.

По информации Ассоциации страховщиков (АСАС), в республике застраховано около 70% транспортных средств. Во второй половине 2018 года, после истечения года действия нормы об обязательном наличии страховки при прохождении техосмотра, ожидается увеличение процента застрахованных транспортных средств.

Кроме того, в течение второго полугодия предполагается увеличение количества пунктов пропуска через границу, на которых будут присутствовать представительства страховщиков.

«Принятие настоящего проекта закона позволит более полно обеспечить право владельцев транспортных средств оперативно заключать договоры обязательного страхования автогражданской ответственности непосредственно на территории пунктов пропуска через границу Приднестровья», - уверены авторы инициативы.