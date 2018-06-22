Красавица-чемпионка «со сложной личной жизнью» из Молдовы стала самым сексуальным бойцом UFC

Татьяна Сыкова

Знаменитая красавица в мире боев без правил Александра Алба рассказала о своих мужчинах, секретах идеальной фигуры и самых эффективных упражнениях.

В глазах – огонь, в поступках – безрассудство, в спорте – дисциплина и самоотверженность. Уроженка Вулканешт Александра Алба сегодня одна из самых видных девушек в молдавском и российском промоушене UFC. Поклонники дали ей прозвище Стич (Stich) - по имени мультипликационного героя. По характерам они схожи с Александрой - такие же взрывные, любят всё крушить и ломать.

Фанаты смешанных боев высказывают восхищение не только силой молдавской спортсменки и ее победами, но и зашкаливающей красотой и сексуальности. 27-летняя знойная красотка умеет будоражить сердца. В интервью «Блокноту Молдовы» Александра рассказала, что стоит за глянцевыми фотографиями идеального тела и какая душа скрывается за горой мышц.

Первые соревнования выиграла в Одессе

- Александра, как пришло увлечение каратэ?

- Я начала заниматься спортом в 10 лет в родных Вулканештах. Это небольшой город, и особых возможностей реализовать себя не было. Только музыкальная школа, художественные танцы, секция каратэ. У меня не было особых вариантов. Каратэ меня нашло само.

- Как отреагировали на ваше увлечение в семье?

- Нельзя сказать, что у меня спортивная семья. Серьезно спортом занимался только дедушка, он в прошлом боксер, также увлекался футболом. Но у меня было столько энергии, что ее нужно было направлять в какое-то русло. Поэтому бабушка сама отвела меня в секцию. Мама изначально мечтала о другом. Она сама окончила музыкальную школу. Сестра Ольга, которая старше меня на три года, тоже получила музыкальное образование. Мама считала, что это больше подходит для девочки. Но каждому свое. Моим первым тренером стал Николай Петрович Казаны. Он сразу отметил, что у меня большие задатки. Когда я выиграла первые соревнования, в Одессе, с моим выбором смирилась даже мама.

- А совмещать с музыкой не получалось?

- Нет, музыка это не мое. В детстве меня пытались научить играть. Как-то мама усадила за фортепиано старшей сестры. Я же любила рисовать, и вместо упражнений разрисовала клавиши карандашами. Вечером, конечно, получила за это. Вручили тряпку и таз, отмывала всё это содой. После этого больше ко мне не приставали. Пару легких мелодий я смогу сыграть, но на этом всё. Я больше люблю слушать. Помню, как в детстве часами сидела и слушала, как Оля играет.

Александра с сестрой Ольгой - такие разные по характеру.

Мать живет в Турции, сестра - во Франции

- Чем помимо спорта занимаетесь?

- Сейчас я живу в Москве. День расписан очень плотно – тренировки, работа, учеба. Очень много времени уходит на дорогу, потому что работа у меня в одном конце города, зал – в другом. Не хватает времени на всё. Но я еще очень хочу заняться экстремальным вождением. Это то, что мне подходит по характеру. Вышивание и прочие занятия, где требуется усидчивость, не для меня. Иногда люблю почитать книги, но это когда совсем нечем заняться. Люблю психологические книги об отношениях людей, исторические романы.

- А любовные романы?

- О нет, романы я предпочитаю в жизни!

- Расскажите о своей семье…

- У нас очень большая дружная и веселая семейка. Когда в Молдове стало нечего делать, мы все разбрелись по миру. Живем в разных городах и странах, поэтому когда встречаемся вместе, это ураган. Мама и папа давно в разводе, но сохранили хорошие отношения. Мама живет и работает в Стамбуле. Я приехала в Москву к отцу, он здесь работает в строительной фирме. Сестра 10 лет назад уехала во Францию, у нее два высших образования. Она сделала карьеру, удачно вышла замуж за француза.

- Вам тяжело было закрепиться в мегаполисе?

- Папа позвал меня в Москву в 2008 году. Я окончила здесь юридический факультет Академии интеллектуальной собственности. Но по профессии не пошла. Посвятила себя спорту. У меня бурный характер, поэтому жизнь в таком кипящем городе для меня – кайф.

- Часто ли удается вырываться на родину? Какие у вас любимые места в Молдове?

- В Вулканештах у меня остались родственники – тетя, любимые бабушка и дедушка. Стараюсь ездить при любой возможности, но получается не так часто. Последний раз была на Новый год. Для меня Молдова – это леса и красивая природа.

- Александра, в Молдове легко стать успешным спортсменом? Есть возможность для развития и перспективы?

- Раньше всё было очень плохо, все ездили на соревнования за свой счет, не было спонсоров. Поэтому на большие состязания было тяжело пробиться. Это было платно и стоило очень недешево. Моя мама в то время уже работала за границей, я жила с бабушкой и дедушкой. Поэтому она дала возможность для развития. Но так было не у всех. Как сейчас дела, не знаю. Недавно ездила в Молдову на турнир, он проходил в Кишиневе. Всё было организовано хорошо. Так что надеюсь, с этим стало лучше.

В спортзале иногда приходится плакать

- Александра, каким спортивным достижением вы гордитесь больше всего?

- За каждой наградой стоит труд, пот, травмы… Поэтому я горжусь всеми своими достижениями. Это мои дети.

- К какому виду спорта вы сегодня тяготеете больше всего?

- В основном, занимаюсь смешанными единоборствами. Участвую в боях без правил UFC (Ultimate Fighting Championship ("Абсолютный бойцовский чемпионат") - спортивная организация, базирующаяся в Лас-Вегасе, США, и проводящая бои по смешанным единоборствам (также известные как ММА - от англ. Mixed Martial Arts) по всему миру, - Прим.ред.). Кроме того, я работаю тренером по фитнесу, кроссфиту, провожу многофункциональные тренировки.

- В каком режиме вы тренируетесь? Назовите самые любимые и эффективные упражнения.

- Когда я занимаюсь просто для себя, то в день уделяю по два часа. При этом я очень редко пропускаю тренировки. Только по особо уважительным причинам. Если же я готовлюсь к соревнованиям, то за два месяца начинаю заниматься очень плотно – два раза в день по несколько часов. Очень люблю бег, приседания, жим лежа, а также многофункциональные движения, когда в базовом упражнении задействовано максимальное количество мышц.

- Вы предпочитаете в спарринг-партнеры выбирать мужчин? Почему?

- Раньше этим занимались только парни. Сильных девочек было очень мало. Поэтому мне всегда приходилось спарринговать с сильным полом. И потом, мне так комфортнее. У парней меньше понтов и комплексов. Ты не думаешь, что можешь сделать ему больно, а если и сделаешь, он этого никогда не покажет.

- Но они же могут сделать больно и вам... Приходилось лить по этому поводу слезы?

- Всякое случается. Иногда бывает и больно, и обидно от поражения, и усталость берет свое.. Да, мне случалось плакать в спортзале… Но, в основном, профессиональные спортсмены относятся друг к другу бережно. Если парень большей весовой категории, то он рассчитывает свои силы. Потому что если ты травмируешь напарника, то потом не с кем будет спарринговать. С некоторыми прямо лупимся серьезно. Могу поплакать даже. Но спорт есть спорт. Всё негативное остается в зале, после тренировки – никаких обид.

- Физическая сила помогла вам обрести силу эмоциональную? Вы волевой человек?

- Спортивный человек – это не всегда скала. Потому что характер формируется в разных жизненных ситуациях. Бывает натренированное тело, а дух слабый. Что касается меня, то я считаю себя волевым человеком. Потому что я многое прошла и добивалась всего сама. Очень закаливает характер подготовка к соревнованиям, потому что это усиленные тренировки, дисциплина и два месяца жесткой диеты. Последнее для меня особенно тяжело, потому что я люблю вкусно поесть.

- У вас есть слабости?

- Питаю слабость к животным – кошкам, собакам… Но пока у меня нет времени на то, чтобы завести питомца. Это ответственность, надо находиться дома, ухаживать за ними. Когда-нибудь у меня обязательно будут домашние животные.



Иногда приходится плакать от боли и обиды.

В Москве много соблазнов

- Многие спорят о пользе правила – 2 литра воды в день. Сколько нужно пить воды - до, после и во время тренировки?

- При интенсивной тренировке можно подавиться, поэтому во время тренировки это не всегда безопасно. Но вообще воду нужно пить столько, сколько требует организм.

- Как вы питаетесь?

- Я не люблю каши, но с утра стараюсь есть овсянку. Это полезные углеводы и энергия на весь день. На второй завтрак ем яйца. Вечером – белок и овощи. Когда могу себе позволить, люблю мясо, сладости. В большом городе много соблазнов, потому что много разных кухонь и всё хочется попробовать.

- Александра, как вы проводите время в свободное от тренировок время?

- Я живу обычной жизнью молодой девушки. Встречаюсь с друзьями, хожу в гости, выбираюсь на природу, гуляю в парках, часто хожу в кино.

- Вам свойственны женские увлечения – макияж, прически, шопинг?

- На макияж и прически остается очень мало времени. Я вечно куда-то бегу, спешу… Хорошо, что сейчас в моде пучок на голове. Это моя привычная прическа – закрутила и поскакала. Когда есть время – балую себя походом в салон. Люблю ходить по магазинам, выбирать модную одежду.

- Кроме спортивной одежды в вашем гардеробе есть легкомысленные наряды, платья, юбки. Любите ли вы надевать вечерние платья?

- О да, спортивной одежды в моем гардеробе множество. Но есть и юбки, и платья. Я люблю надевать вечерние наряды. А поскольку это происходит не часто, то я люблю наблюдать за реакцией своих знакомых.



Люблю надеть платье и смотреть за реакцией окружающих.

Иногда даже хочется, чтобы кто-нибудь пристал

- У вас много друзей? Это в основном спортсмены?

- Да, спортсменов много. Потому что спорт объединяет. У нас общие темы для разговоров, общие интересы. Больше люблю мужское общество, мне с мужчинами комфортнее и проще. Но есть и подруги, далекие от спорта. Они совсем другие. Некоторые даже жалеют меня, что мне приходится постоянно тренироваться и драться. Считают, что это всё не женская доля. А меня это забавляет.

- Вы сильная женщина, сказывается ли это на взаимоотношениях с противоположным полом? У вас есть молодой человек?

- С этим пока всё сложно и неопределенно.

- Какой для вас идеальный мужчина?

- Мне нравятся уверенные в себе мужчины, но при этом добрые и семейные. Что касается внешних параметров, то, наверное, наступил тот возраст, когда смотришь не только на лицо.

- А ботаника сможете полюбить?

- Ботаник… А почему бы и нет?! Если он при этом будет интересным и харизматичным, то это не преграда. Для меня главное, чтобы он имел цель в жизни, потому что человек без цели – это скучно.

- Вы эмансипированная женщина или придерживаетесь традиционных молдавских ценностей, что главой семьи должен быть мужчина?

- Я не против, чтобы главой семьи был мужчина, если он хорошо зарабатывает и оберегает семью. Но в доме все-таки главной должна быть женщина, она хранительница семейного очага. Конечно, я хочу выйти замуж, родить детей… Но сейчас все с этим не торопятся. В Москве, как и в Европе, женщины сначала стремятся реализовать себя. Я поставила себе задачу определиться со своим статусом к 32 годам. Если получится раньше - хорошо.

- Александра, вы часто публикуете откровенные фотографии. Для вас тяжело решиться на такие фотосессии?

- Я не воспринимаю это как откровенную фотосъемку. У меня есть свои границы. Я знаю, что могу показать, а что нет. Мое тело для меня – это не прелести. Это результат моей работы. Знаете, как художник показывает свои картины, я показываю свое тело, над которым постоянно тружусь.

- К вам часто пристают мужчины, или боятся этого делать?

- Чаще смотрят со стороны. Если делают попытки знакомства, то осторожные и красивые. Хотя иногда приходится встречать неадекватов. Недавно пытался пристать один хам… Я знаю, как таких остановить. Для этого необязательно размахивать кулаками. Иногда даже хочется, чтобы кто-нибудь пристал, но не пристают. Чаще с этим сталкиваешься не в реальной жизни, а в Интернете. На моих страницах под фотографиями нередко оставляют неприличные комментарии, делают недвусмысленные намеки и предложения. Я на это просто не реагирую.

- Если увидите, что пристают к женщине, вы вступитесь за нее? Вообще, приходится драться в обычной жизни?

- Не приходится. Хотя я часто возвращаюсь домой одна, ночью. Но ни разу не сталкивалась с необходимостью защищать себя. Наверное, потенциальные преступники видят меня и понимают, что меня лучше не трогать. Вообще, я никогда не распускаю руки. Я не конфликтный человек. Но если, конечно, возникнет необходимость вступить за слабого в экстренной ситуации, то не смогу пройти мимо.



Александра дерется только на ринге. Вне его - она добрый, позитивный и миролюбивый человек.

Справочная «Блокнота»

Александра Албу родилась 14 июля 1990 года в Вулканештах (Гагаузия). Молдавско-российская спортсменка, боец смешанных боевых искусств. В 2006 году стала призером чемпионата Европы JKS. Чемпионка России по каратэ IJKA, победительница кубка Москвы по бодифитнесу среди юниоров, чемпионка по ММА и грэпплингу. В июле 2017 года после двухлетнего перерыва Албу вернулась в UFC, проведя матч с американской спортсменкой Кайлин Карран. Албу победила единогласным решением судей.

Александру называют одной из самых симпатичных девушек в UFC вместе с Рондой Роузи и Мишей Тейт. Она рекламирует бойцовскую одежду и экипировку под известной маркой. Тренируется в клубе MMA-KEGI под руководством Андрея Царькова.

Рост Александры – 160 сантиметров. Вес – 62 килограмма.