Более 300 новобранцев присягнули на верность Родине

Более 300 новобранцев столичного гарнизона сегодня принесли военную присягу на верность Родине в присутствии командного состава Национальной армии, родителей и родственников, передает Молдпрес.

Как сообщили в Министерстве обороны, молодых людей поздравили командующий Национальной армией Игорь Кутие, который призвал их быть ответственными и преданными.

«Я жду, что в конце обязательной службы вы присоединитесь к профессиональной армии, которая должна быть оперативной и современной, к армии, которую заслуживает Республика Молдова. Мы, представляющие командный состав, позаботимся о создании условий для подготовки и службы по международным стандартам», - заявил Кутие.

Кроме того, сегодня в военном городке Дэнчень 86 молодых людей, призванных на службу в Ракетно-зенитный полк принесли присягу на верность Родине.

После принесения присяги новобранцы получат четыре дня отпуска, а затем будут распределены в части Национальной армии. Срочная военная служба в Молдове длится 12 месяцев.