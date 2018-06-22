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ПДС и ППДП объявляют массовый протест
22.06.2018

Протест оппозиции против признания недействительными результатов выборов в Кишиневе будет продолжен в воскресенье, 24 июня, отмечает Noi.md.

Объявление было сделано сегодня лидерами двух партий, Майей Санду и Андреем Нэстасе, которые заявили, что это будет масштабная акция.

«Если мы не остановим их сейчас, в стране установится диктатура. Если мы не остановим тех, кто у власти, сейчас, тогда никто другой не сможет их остановить. В воскресенье мы положим конец этому издевательству. Мы не сдаемся, мы протестуем, остановим диктатуру», – сказала  Майя Санду.

«Они отменили свободный голос, выраженный гражданами и жителями Кишинева и пригородов, демонстрируя всему миру, что им дела нет до демократии и верховенства закона, их не заботит наша свобода и независимость», – добавил Андрей Нэстасе.

Акция протеста начнется в 14.00 перед зданием столичной примэрии.


http://www.allmoldova.com/ru/news/pds-i-ppdp-obiavliaiut-massovyi-protiest
 
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