План разделения АО «Молдовагаз» согласно требованиям законодательства Молдовы и ЕС должен быть представлен до конца 2019 г.

Об этом заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Валерий Голубев заявил по итогам встречи в Тирасполе с главой Приднестровья Вадимом Красносельским, отметив, что к этому времени нужно решить и судьбу новых контрактов на поставки газа в Молдову и его транзит.

Валерий Голубев сообщил, что на встрече с Красносельским обсуждались общие задачи, одной из главных из них является внедрение Третьего энергопакета ЕС и требований молдавского закона о природном газе, которые предусматривают разработку до конца 2019 г. плана разделения АО «Молдовагаз» на компании по поставки газа, а также бизнес по транспортировке и распределению «голубого топлива».

Крайний срок завершения этих мероприятий - 1 января 2020 г.

Второй важной темой Валерий Голубев назвал завершение в конце 2019 г. действия контрактов на поставку газа в Молдову и его транзит. Он указал на то, что эти события совпадают по времени, связаны между собой и влияют друг на друга.

Валерий Голубев обратил также внимание на то, что в эти же сроки истекает срок действия контракта о транзите газа через Украину, и нужно обсуждать условия транзита газа через Украину, условия для поставок газа в Молдову.

Зампредседателя правления «Газпрома» подчеркнул важность этих вопросов, отметив, что этот большой комплекс проблем требует совместных усилий, и к его решению будут привлечены не только хозяйствующие субъекты, но и госструктуры, поскольку речь идет не только о судьбах России, Украины, Молдовы, Приднестровья, но и европейских партнеров, которым необходимо обеспечить транзит газа.

В свою очередь, глава Приднестровья Вадим Красносельский сказал, что обсуждение упомянутых вопросов началось еще полгода назад. По его словам, на данный момент разрабатываются алгоритмы и дорожные карты. Будет создана рабочая группа, в которую войдут представители ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье», АО «Молдовагаз» и ПАО «Газпром», экономисты, юристы и специалисты технического профиля.

«Совместно будет выработана модель, приемлемая для Приднестровья и Российской Федерации», – отметил Вадим Красносельский.

Он заверил, что вопросы внутреннего характера – экономической, юридической, технической направленности – Приднестровье своевременно решит. Что касается внешних факторов, то участники встречи сошлись во мнении, что предстоящая совместная работа будет направлена, в том числе, и на то, чтобы минимизировать их влияние.