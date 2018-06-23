Последствия непогоды в Молдове

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Четыре человека, в том числе трое детей оказались заблокированы в Кишиневе в автомобиле в результате непогоды, обрушившейся на Молдову в пятницу вечером. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД РМ.
Инцидент произошел на улице Яловенской. Спасатели помогли выбраться всем находившимся в авто и доставили их в безопасное место, пишет Sputnik.
В Молдове с пятницы до утра субботы действует "желтый код" метоопасности в связи с грозовыми дождями и шквалистым ветром. Объем осадков, согласно предупреждению Госгидрометеослужбы, местами может достигнуть 20-25 литров на квадратный метр. Кроме того, ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду.
По данным Генинспектората по ЧС, помощь спасателей уже потребовалась и в Комрате. Там оказались подтоплены три частных хозяйства.
В настоящее время, по представленной информации, в Кишиневе на улицах Мунчешсткой, Албишоара, Скулень и Балканском шоссе скопилось много воды.
"В результате ливней жертв не зарегистрировано", — сообщили в Генинспекторате по ЧС.
Сейчас готовы к выездам 125 единиц спецтехники и 356 спасателей и пожарных.
В ведомстве отметили, что гражданам следует звонить на единый номер 112в случае чрезвычайной ситуации.
https://ru.sputnik.md/incidents/20180622/20041823/pogoda-moldova-liveni-veter-posledstviya.html
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