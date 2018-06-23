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Филип проведет ряд встреч с представителями Госдепа США
23.06.2018

Премьер-министр Молдовы Павел Филип на следующей неделе отправится с визитом в США, где проведет ряд встреч с представителями Госдепартамента.

Об этом агентству "Infotag" сообщили надежные источники в правительстве.

Согласно предоставленной информации, глава молдавского правительства будет иметь встречу с государственным секретарем США Майклом Помпео (Michael Pompeo). Делегацию РМ предупредили, что в силу плотного графика главы внешнеполитического ведомства США, встреча будет непродолжительной, а также не предусмотрены протокольные видео и фотосъемки. Эксперты считают, что такой характер встречи говорит о том, что США хотят таким образом передать какое-то конкретное послание главе правительства Молдовы. 

Основная встреча Павла Филипа в Вашингтоне состоится с помощником государственного секретаря США Уэссом Митчеллом. Он отвечает за развитие отношений со странами Европы, Азии, а также за отношения с НАТО, ЕС и ОБСЕ. Митчел сменил на этом посту Викторию Нуланд, которая бывала в Кишиневе и хорошо знала ситуацию в республике. Митчел также встречался уже с председателем парламента Андрианом Канду, когда тот совершал визит в США в апреле 2018 г. 

Собеседник агентства отметил, что в ходе визита Филипа в США будут обсуждаться вопросы европейской интеграции и внедрения реформ в Молдове, соблюдения стандартов демократии, а также вопросы безопасности в контексте сложной региональной ситуации. 

По сведениям агентства, премьер-министра сопровождают министр обороны Евгений Стурза и министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

В правительстве опасаются, что решение суда о признании "недействительными" выборов примара Кишинева может осложнить диалог молдавской делегации в Вашингтоне. Ранее Павел Филип заявил, что "это решение порождает спекуляции, которые не в пользу правительства".

"Я пытаюсь понять, кто использует такое решение. Мы, правительство, можем только проиграть от такой ситуации", - заметил премьер-министр.


http://www.allmoldova.com/ru/news/filip-proviediet-riad-vstriech-s-priedstavitieliami-gosdiepa-ssha
 
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