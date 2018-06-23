Обнародованы результаты гимназических экзаменов

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Общество
А. Чобану
Результаты гимназических экзаменов вывешены сегодня в учебных заведениях страны, передает Молдпрес.
В общей сложности более 30 тыс. выпускников девятых классов сдали экзамены по трем дисциплинам. Сессия началась 4 июня и завершилась 14 июня.
Как сообщил корреспонденту агентства начальник пресс-службы Минпросвещения Ион Мискевка, сегодня обнародованы предварительные результаты экзаменов. Ученики могут оспорить их в течение 48 часов. Дополнительная сессия пройдет 3-6 июля.
Аттестаты выпускники получат 20 июля.
Выпускные экзамены у девятиклассников прошли более чем в 1100 школах страны.
https://www.moldpres.md/ru/news/2018/06/22/18005365
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