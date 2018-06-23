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Общество
Обнародованы результаты гимназических экзаменов
23.06.2018

А. Чобану

 

Результаты гимназических экзаменов вывешены сегодня в учебных заведениях страны, передает Молдпрес.

В общей сложности более 30 тыс. выпускников девятых классов сдали экзамены по трем дисциплинам. Сессия началась 4 июня и завершилась 14 июня.

Как сообщил корреспонденту агентства начальник пресс-службы Минпросвещения Ион Мискевка, сегодня обнародованы предварительные результаты экзаменов. Ученики могут оспорить их в течение 48 часов. Дополнительная сессия пройдет 3-6 июля.

Аттестаты выпускники получат 20 июля.

Выпускные экзамены у девятиклассников прошли более чем в 1100 школах страны.


https://www.moldpres.md/ru/news/2018/06/22/18005365
 
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