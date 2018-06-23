Общество Обнародованы результаты гимназических экзаменов А. Чобану Результаты гимназических экзаменов вывешены сегодня в учебных заведениях страны, передает Молдпрес. В общей сложности более 30 тыс. выпускников девятых классов сдали экзамены по трем дисциплинам. Сессия началась 4 июня и завершилась 14 июня. Как сообщил корреспонденту агентства начальник пресс-службы Минпросвещения Ион Мискевка, сегодня обнародованы предварительные результаты экзаменов. Ученики могут оспорить их в течение 48 часов. Дополнительная сессия пройдет 3-6 июля. Аттестаты выпускники получат 20 июля. Выпускные экзамены у девятиклассников прошли более чем в 1100 школах страны.

https://www.moldpres.md/ru/news/2018/06/22/18005365 Наш канал в Telegram Количество просмотров: 87 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Обсуждение новости