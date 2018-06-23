В Центральном парке Тараклии утонул ребенок

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Происшествия
В центральном парке города Тараклия, по предварительным данным, утонул семилетний ребенок.
Об этом сообщается на странице местной газеты «Свет» в социальной сети Facebook, передает nokta.md.
Журналисты издания провели онлайн-трансляцию с места событий, куда уже приехали сотрудники службы чрезвычайных ситуаций, а также водолазы из Кагула.
В парке Тараклии сейчас находятся примар Сергей Филипов и руководство местного инспектората полиции. Там же собралось множество прохожих и родители пропавшего малыша.
После нескольких часов работы спасателей, тело мальчика найдено.
https://point.md/ru/novosti/proisshestviya/v-tsentralnom-parke-taraklii-utonul-rebenok
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