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Происшествия
В Центральном парке Тараклии утонул ребенок
23.06.2018

В центральном парке города Тараклия, по предварительным данным, утонул семилетний ребенок.

Об этом сообщается на странице местной газеты «Свет» в социальной сети Facebook, передает nokta.md.

Журналисты издания провели онлайн-трансляцию с места событий, куда уже приехали сотрудники службы чрезвычайных ситуаций, а также водолазы из Кагула.

В парке Тараклии сейчас находятся примар Сергей Филипов и руководство местного инспектората полиции. Там же собралось множество прохожих и родители пропавшего малыша.

После нескольких часов работы спасателей, тело мальчика найдено.


https://point.md/ru/novosti/proisshestviya/v-tsentralnom-parke-taraklii-utonul-rebenok
 
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