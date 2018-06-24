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Общество
В ближайшие дни сохранится прохладная погода
23.06.2018

Прохладная погода, установившаяся после дождей, прошедших за  последние сутки,  сохранится  до конца текущей недели, а с понедельника температура воздуха будет постепенно расти до 30 градусов.

По данным Государственной гидрометеорологической службы, в эти выходные ожидается от 15 до 23 градусов тепла днем на всей территории страны. Ночью - до 8 градусов тепла, передает moldpres.md

С понедельника воздух постепенно начнет прогреваться, на 1-2 градуса в день, и к концу недели - до 27-28 градусов тепла.

По прогнозам синоптиков, осадки ожидаются и на следующей неделе, в основном на севере страны.  


 
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