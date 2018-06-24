Павел Филип: Утвержденная резолюция гарантирует нам, что этот вопрос останется на повестке дня Генассамблеи ООН, пока последний российский солдат не покинет территорию Республики Молдова

«Это наш результат - всех тех, для кого важны независимость и целостность страны. Это также знак доверия и солидарности со стороны международного сообщества». Об этом сегодня заявил премьер-министр Павел Филип на брифинге по случаю утверждения Генассамблеей ООН резолюции о полном и безоговорочном выводе иностранных военных сил с территории Республики Молдова, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на Бюро правительства по связям с прессой.

Проект резолюции поддержали 64 государства. Премьер-министр поблагодарил все дружественные государства, которые проголосовали в поддержку проекта, и особенно страны, которые были соавторами документа - Канаду, Эстонию, Литву, Латвию, Румынию, Украину, Грузию, Польшу, Чехию и Великобританию.

Что касается стран, которые проголосовали против или воздержались, премьер-министр уточнил, что требуется больше общения, последовательного и прагматичного диалога на внешнем направлении.

Павел Филип также выразил признательность за дипломатические усилия команде Министерства иностранных дел и европейской интеграции, Миссии в Нью-Йорке, в продвижении этого важного для нашей страны вопроса на повестке дня ООН.

«Утверждение этой резолюции не обязательно означает немедленный вывод российских войск. Но для нас важно, что эта тема, которая с 2003 года исчезла c повестки дня министерских заседаний ОБСЕ, снова находится на повестке дня международного сообщества. И мы на этом не остановимся. Утвержденная резолюция гарантирует нам, что этот вопрос будет постоянно находиться на повестке дня Генассамблеи ООН до тех пор, пока последний российский солдат не покинет территорию Республики Молдова», - подчеркнул глава исполнительного форума.

Согласно документу, молдавские власти настаивают на безусловном и полном выводе Оперативной группы российских войск (ОГРВ) с территории Республики Молдова. Документ не касается российского военного контингента миротворческих сил на Днестре, развернутого в соответствии с положениями подписанного в 1992 году Молдавско-российского соглашения о прекращении огня. Однако иногда ОГРВ преднамеренно путают с контингентом российских миротворцев, чтобы создать путаницу и ввести в заблуждение общественность». Премьер также отметил, что военную миротворческую миссию следует заменить гражданской международной миссией, поскольку она исчерпала свой мандат.

Павел Филип также подчеркнул, что утвержденный ООН документ наряду с полным контролем границы и успехами в приднестровском вопросе призван пополнить достижения прошлого года в том, что касается консолидации и защиты целостности страны. «Помимо дорог, жилья, пенсий и зарплат, нашим гражданам нужно гордиться своей страной, и Республика Молдова заслуживает уважительного отношения», - сказал он.

До настоящего времени власти Республики Молдова формулировали многочисленные решительные заявления в рамках ООН и ОБСЕ, а также в политическом диалоге с Российской Федерацией о военной деятельности ОГРВ. В частности – о проведении совместно с т. н. приднестровскими силовыми структурами многочисленных военных учений, что представляет собой прямую угрозу безопасности Республики Молдова и, в контексте кризиса на Украине, способствует усилению напряженности в регионе. Последние передвижения бронетехники в Зоне безопасности проходили даже сегодня, в 4 часа утра.

Несмотря на неоднократные обязательства о выводе своих войск с территории Республики Молдова, до 2003 года Российская Федерация вывела только часть вооружения, военной техники и боеприпасов. Так, в Приднестровском регионе остаются около 1500-1700 российских военнослужащих из ОГРВ и более 21 тыс. тонн боеприпасов, хранящихся на складах в селе Кобасна.