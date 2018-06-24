Личный фотограф президента сорвался в пропасть и погиб в горах Италии

Один из лучших фотографов в Молдове, работавший в пресс-службе президента, погиб в итальянских Альпах.

Сегодня утром, 23 июня, Валерий Корчмарь был найден мертвым в горах Италии. 60-летний гражданин Молдовы пропал три дня назад. По данным итальянской прессы, 19 июня Корчмарь отправился в горы с друзьями, чтобы подняться на вершину Маттерхорн.

Друзья прождали его до пятницы, чтобы вместе вернуться в отель. Они предупредили итальянские власти. По версии спасателей, мужчина сорвался в пропасть во время подъема.

В свободное время Валерий Корчмарь предпочитал фотографировать природу. В свой отпуск он направился в Италию, чтобы сделать серию увлекательных снимков в горах. Валерий Корчмарь родился 22 июля 1957 года. Он был членом Союза журналистов Молдовы, Союза фотохудожников Молдовы, а также Союза фотохудожников России.

С 2003 по 2009 год Корчмарь работал фотографом экс-президента Владимира Воронина, а в 2017 году стал главным специалистом (фотографом) пресс-службы Аппарата президента Республики Молдова Игоря Додона.

В июле ему должен был исполниться 61 год.