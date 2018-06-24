Ярмарка ягод – Summer Berry Fair откроется в воскресенье в Кишиневе. Начиная с 10.00, сельхозпроизводители из 12 районов Молдовы, в том числе с левого берега Днестра, выставят свой товар в Парке Кафедрального собора в центре города. Звездами мероприятия будет ежевика и малина, передает IPN.

По словам ответственной за связь с общественностью Klumea Елены Бричюк, мероприятие проходит в три этапа, в каждый из трех летних месяцев: 24 июня, 22 июля и 12 августа, в том же месте, в 10.00.

Сельхозпроизводители привезут почти три с половиной тонны ягод, которых будут продавать в отдельных ларьках, на которых будет указан населенный пункт, откуда были привезены ягоды. Всё будет продаваться по цене от производителя.

В рамках мероприятия будет организован театр для гурманов, где профессионалы покажут, какие блюда можно приготовить из ягод. Конечные продукты можно будет продегустировать бесплатно. Здесь же самые искусные участники Фестиваля Mai Dulce текущего года предложат ягодные муссы, пироги, смузи и другие десерты, приготовленные из ягод, а команда Klumea приготовит блины, которые будут подаваться с ягодным вареньем. Для детей будут организованы веселые художественные мастерские.

В прошлом году состоялся первый Summer Berry Fair. В рамках трех этапов фестиваля участвовало около 40 сельхозпроизводители со всей страны, которые продали более трех тонн местных ягод, а кулинары приготовили почти 40 кг десертов.

В Республике Молдова более 700 местных производителей культивируют более 11 видов ягод