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Общество
Союз адвокатов будет протестовать против чрезмерного применения арестов
24.06.2018

Союз адвокатов Молдовы объявляет акцию протеста против чрезмерного применения меры пресечения в виде ареста и содержания лиц в бесчеловечных и унижающих достоинство условиях. Протест состоится во вторник, 26 июня, перед зданием Апелляционного суда Кишинэу, в 10.00, передает IPN.

В день акции протеста, адвокаты и адвокаты-стажеры весь день не будут участвовать в рассмотрении никаких уголовных, гражданских и административных дел, находящихся на рассмотрении в судебных инстанциях всех уровней. Вместе с тем, адвокаты не будут участвовать в действиях по уголовному преследованию, осуществляемых следственными органами. Исключение будет сделано только в случае процессуальных действий по содержанию, рассмотрению ходатайств о применении или продлении меры пресечения в виде ареста, домашнего ареста и судебного контроля.

Согласно пресс-релизу Союза адвокатов, протест адвокатов является реакцией на обострение практики применения ареста в период осуществления расследования и рассмотрения дел в первой инстанции. Исключительная мера ареста была доведена до банальной формальности, а учреждения, которые требуют и применяют ее, не обосновывают невозможность применения других мер, не связанных с лишением свободы.


 
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