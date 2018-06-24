Негруца: Правительство вкладывает почти полмиллиарда в покупку проблемных акций «MАIB» - а возвращать деньги будет народ

В спорах о скандальном решении суда, признавшего недействительными досрочные выборы генпримара, на второй план отошла проблема возврата кражи века. Не последовало и реакции на решение молдавского правительства продать проблемные акции одного из крупнейших банков Молдовы. Что за этим стоит, каких рисков следует опасаться? Об этом шел разговор в ходе передачи «Cutia Neagră» на телеканале ТV8.

Партнеры Молдовы в Евросоюзе на протяжении последних двух-трех лет все чаще выражают недовольство тем фактом, что молдавские власти игнорируют их рекомендации, ставят под сомнение способность проводить демократические реформы в стране. Такое мнение высказал в ходе передачи экс-министр финансов, эксперт «Transparency International-Moldova» Вячеслав Негруца.

«Молдавские власти продолжают игнорировать рекомендации Венецианской комиссии относительно избирательной и банковской систем РМ, - пояснил экономист. – И в первом, и во втором случае мы сталкиваемся с полным пренебрежением рекомендациями этой и других авторитетных международных европейских организаций, с которыми Молдова заключила соглашение о партнерских соглашениях, зоне свободного торгового сотрудничества и безвизового режима. Эти основополагающие документы могут быть пересмотрены европейскими партнерами в случае невыполнения нами взятых на себя обязательств. Политика в экономической, финансовой и избирательной сферах, которую начали проводить молдавские власти в 2017 году и продолжили в нынешнем, несет в себе большие риски в том, что касается отношений с европейскими партнерами. Республика Молдова может быть изолирована от процессов евроинтеграции согласно подписанному договору. Не исключаю даже отмену безвизового режима, если молдавские власти не изменят своего отношения к рекомендациям европейских партнеров».

Если после победы в Молдове партий проевропейской интеграции на досрочных парламентских выборах в 2009 году международные финансовые организации первоначально поддержали молдавские власти, то впоследствии разочаровались в них и отказались от финансовой поддержки.

Эксперт центра юридических ресурсов Ион Гузун высказал свою точку зрения по этому поводу: «ЕБРР, МВФ, Мировой банк, страны ЕС широко открыли кредитные линии и гранты для поддержки и развития различных сфер экономики нашей страны. Мы получали много средств для проведения реформ. В какой-то момент ЕС осознал, что наши власти жульничают. и стал выдвигать свои условия для продолжения финансирования реформ. Мы же продолжали политику имитации реформ. В результате нам отказали в финансировании. Последний показательный пример: отказ ЕС в очередном транше в размере 26 миллионов евро на реформы в системе юстиции. Молдавские политики возлагали вину друг на друга. Впрочем, сейчас молдавские власти на кон поставили другую задачу: как можно быстрее вытащить из ЕС обещанные сто миллионов евро макрофинансовой помощи».

О продолжении блокирования финансовой помощи РМ со стороны Евросоюза сказал в телефонной беседе и европейский парламентарий из Румынии Кристиан Преда: «ЕС крайне озабочен продвижением демократических ценностей и высоким уровнем коррупции в Республике Молдова. Ситуация настолько серьезная, что не исключается рассмотрение вопроса безвизового режима для молдаван в странах ЕС. Правящая партия проводит реформы на бумаге, естественно, не получая поддержки со стороны Евросоюза и Европарламента. Пока у вас безнаказанно воруют как миллиарды, так и голоса избирателей на выборах, вам на финансовую поддержку Европы не следует надеяться».

Комментируя стратегию возврата похищенного миллиарда, которую недавно озвучило руководство генпрокуратуры, Негруца поставил под сомнение ее авторство.

«Согласно договору между НБМ и американской кампанией «Kroll», предусматривалось выявление схемы хищения миллиарда и разработка стратегии возврата похищенных денег в нашу страну, - сказал экс-министр финансов. – Мы видели лишь краткий отчет американских экспертов, но не были ознакомлены со стратегией возврата денег. В связи с этим логичен вопрос: о какой стратегии говорили наши прокуроры – о своей или о той, что предложила американская компания и которую от нас скрывают? Если освоей, то структурно она не была обозначена – 60 процентов представленного документа составляет текст без конкретных действий. У меня больше доверия к зарубежным экспертам, у которых большой опыт по части возврата похищенных денег и которых Шор назвал аферистами, обещая даже подать на них в международный суд в Лондоне за мошенничество. Тем самым, он подставляет под удар правительство и Нацбанк Молдовы, которые якобы связались с шулерами».

Просматривается взаимосвязь между произошедшими накануне событиями, связанные с кражей миллиарда: обширное интервью Плахотнюка одному из информагентств, пресс-конференция руководства ГП и признания Илана Шора на телеканале РТР-Молдова о том, как он стал жертвой мошенничества.

«Все было тщательно продумано, - сказал Негруца. – В общество впрыснули информацию, чтобы запутать людей в логике событий и сместить акценты с результатов, оглашенных в отчете «Kroll» на другие вопросы».

В ходе передачи зашел разговор и о рисках, связанных с решением правительства продать акции более 20 акционеров «Moldova Agroindbank».

Накануне агентство публичной собственности от имени правительства подписало предварительный контракт на приобретение международным консорциумом инвесторов – ЕБРР, «Invalda INVL», «Horizon Capital» – пакета акций в размере 41,09 процента уставного капитала «Moldova Agroindbank». Министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич заявил на пресс-конференции, что ожидается немедленное положительное воздействие этой сделки на экономику.

По его словам, правительство намерено этим шагом довести до конца процесс повышения прозрачности и консолидации банковской системы: «С хорошими акционерами молдавские банки должны в полной мере возобновить функции финансового посредничества. Это означает, что они должны предоставлять кредиты для поддержания роста и модернизации экономики в рамках новых проектов и инвестиций, создавать новые рабочие места и внести вклад в благосостояние населения».

Как стало известно, консорциум планирует совершить запланированное приобретение через инвестиционное общество, специально созданное для этой цели –«HEIM PARTNERS» Ltd, зарегистрированное в Великобритании с офисом в Лондоне.

Программный директор «Expert-Grup» Сержиу Гайбу в телефонном разговоре сказал, что не разделяет оптимизма министра Габурича и других госчиновников, поскольку правительство берет на себя обязательство компенсировать зарубежным партнерам затраты в случае, если акционеры, у которых были отобраны эти акции, выиграют судебные тяжбы и вернут их обратно. Общая сумма пакета акций «Moldova Agroindbank», на которые в сентябре 2016 года НБМ наложил секвестр, составляет 450 миллионов лей.

«В прошлом году спикер Канду и депутат Крянгэ затеяли очередную игру с принятием закона, согласно которому правительству позволяется выступать в качестве посредника при продаже проблемных акций финансовых и прочих организаций, одновременно являясь гарантом возврата денег инвестору в случае, если бывшие владельцы акций вернут через судебные инстанции их обратно, - прокомментировал ситуацию Негруца. – Вкладывая почти полмиллиарда лей в покупку проблемных акций «Moldova Agroindbank», чтобы затем перепродать их зарубежному инвестору, молдавское правительство рискует потерять эти деньги». Возврат этих денег, как и украденных миллиардов, ляжет на плечи рядовых граждан. Впрочем, нам не привыкать.

Николай МЕНЮК