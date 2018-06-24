Посол Молдовы в США Кристина Балан передала верительные грамоты президенту США Дональду Трампу. После церемонии стороны обсудили состояние стратегического диалога между двумя странами.

Кристина Балана представила приоритеты своей миссии в США, отметив, что намерена сосредоточится на укреплении сотрудничества в сферах безопасности, торговли, энергетики и экономического развития.

Дональд Трамп пожелал новому послу успехов в работе и заверил, что США и впредь будут поддерживать европейские устремления Молдовы, а также помогать в проведении демократических реформ.

Кристина Балан была вице-председателем Демократической партии. В ДПМ она отвечала за разработку внешней политики и международные отношения.

Пост посла Молдовы в США оставался вакантным с ноября 2017 года. Аурелиу Чокой оставил эту должность, как он указал в заявлении об уходе, "по личным причинам".