Новые подробности о ландромате: Платон отмывал деньги через посредников

В истории о "российском ландромате" появились новые детали, подтверждающие причастность к афере рейдера №1 в СНГ Вячеслава Платона. Как выяснили журналисты rise.md, он отмывал деньги через посредников в Молдове и Украине, где оспаривал право собственности на несколько местных фирм.

В частности, rise.md пишет о фирме Vizalot Limited с Багамских островов, которая восемь лет назад вызвалась заплатить 200 млн долларов некой британской компании. Долг был фиктивным, а кредитором выступала фирма-фантом. В качестве поручителей выступили две российские компании и молдаванин Валентин Чебан.

Как полагают авторы расследования, Платон привлек его, чтобы суд проходил в Молдове. Год спустя судья рышкановского суда Игорь Ворническу подписал распоряжение о взыскании долга в пользу британской фирмы Ronida Invest. Деньги перечислили поручители - российские фирмы. А Валентин Чебан еще два года назад числился директором и акционером багамской компании Vizalot Limited. Журналистам rise.md он заявил, что ничего об этом не знает. На вопрос о связях с Вячеславом Платоном он отвечать отказался.

Другим посредником Платона в расследовании называют Олега Черватюка - владельца и директора багамской фирмы Plani Limited. Именно эта компания судилась в Украине за право собственности на активы местных фирм.

В 2013 году Олег Черватюк был избран в кадровый резерв админсовета Victoriabank-а, который в то время контролировал Платон. На этом посту он был представлен начальником финансового отдела фирмы Stafinserv, учредителм которой была Алена Сташевская - одно из доверенных лиц Платона.

Суд первой инстанции приговорил рейдера №1 в СНГ к 30 годам тюрьмы за хищения из Banca de Economii и попытку подкупа и мошенничества в особо крупных размерах. Портал zeppelin.md назвал Платона "архитектором Миллиардомата".