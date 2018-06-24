Дионис Ченушэ: Задача максимум для России, чтобы Молдова последовала примеру Армении

В интервью порталу ТРИБУНА политолог Дионис Ченушэ рассказал о текущей ситуации в нашем регионе, о том, интересует ли еще этот регион ЕС, США и Россию, интересны ли мировым державам парламентские выборы в РМ, и каковы, по его мнению, самые большие внешнеполитические вызовы РМ.

T.: Как Вы оцениваете нынешнюю ситуацию в нашем регионе?

Д.Ч.: Географическое расположение Молдовы очень выгодно с точки зрения близости к ЕС. В то же время, сближение с НАТО дает защиту западных границ, особенно в условиях, когда нейтралитет страны является нефункциональным, а собственные оборонные возможности крайне малы. Основные недостатки географического расположения страны обусловлены российским фактором. Помимо постоянных попыток дестабилизировать ситуацию в Украине, Россия вмешивается и в приднестровский конфликт. Близость к ЕС открывает различные возможности, но несет в себе риски, связанные с не очень хорошими явлениями в соседних странах-членах ЕС. Таким образом, попытки властей Румынии подорвать независимость правосудия могут повлиять на взаимодействие по борьбе с коррупцией на региональном уровне, став сдерживающим фактором в борьбе против коррупции в Молдове.

T.: Интересует ли еще наш регион ЕС, США и Россию?

Д.Ч.: Регион «Восточного партнерства», в котором находится Молдова, продолжает оставаться в центре внимания ЕС, США и России. Демократизации, стабильности и реформирования в этих странах хотят и в ЕС, и в США. ЕС пока не предлагает этому региону ничего, кроме постепенной экономической интеграции в европейский рынок и политической синхронизации, как внешнеполитической, так и в сфере безопасности. Хотя «Восточное партнерство» скрывает в себе ряд угроз безопасности ЕС, интеграция Западных Балкан в европейское пространство будет потреблять все свободные ресурсы ЕС как минимум до 2025 года. Поэтому, компенсировать внимание и затраченные ресурсы ЕС может только с помощью США, если интерес Вашингтона не ослабит противостояние с Россией. Для РФ регион «Восточного партнерства» является жизненно важным и должен быть очищен от европеизации, дабы не допустить демократизацию на российские просторы.

T.: В какой степени, по Вашему мнению, мировые державы интересуют парламентские выборы в Республике Молдова?

Д.Ч.: Все заинтересованы в том, чтобы выборы в Молдове, и в других странах региона были честными и свободными. Повышение уровня демократии означает больше предсказуемости на внешнем уровне и больше стабильности внутри страны. Другой, менее явный интерес, заключается в том, чтобы после выборов 2018 года, к власти пришли проевропейские силы. Это позволит сохранить курс реформирования. Если Молдова после выборов отклонится от европейского курса, тогда «Восточное партнерство», состоящее из Украины, Грузии и Молдовы, даст трещину. Это важно в первую очередь для ЕС. Поэтому Россия заинтересована в том, чтобы к власти пришли пророссийские силы. Минимальные ожидания России сводятся к тому, чтобы многовекторная политика Игоря Додона была реализована, и разбавила европейские устремления населения Республики Молдова. Задачей максимум для России является следование Молдовы примеру Армении, которая стала полноправным членом ЕврАзЭС.

T.: Если конкретно, какой геополитический интерес может представлять Молдова для России, ЕС и США?

Д.Ч.: Я уже говорил, что если Молдова отклонится от европейского курса, тогда «Восточное партнерство», состоящее из Украины, Грузии и Молдовы, даст трещину. Способом предотвратить это является создание проевропейской коалиции после выборов, с участием ДПМ. Но это кажется маловероятным из-за конфронтации оппозиции с ДПМ и снижения шансов оппозиции на выборах из-за смешанной избирательной системы.

США поддерживает позицию ЕС, но обладают гораздо меньшими инструментами давления на молдавских политиков. Готовность США к созданию проевропейской коалиции после выборов частично объясняет причину, по которой демократы назначили вице-председателя ДПМ Кристину Балан послом Молдовы в Вашингтоне.

Приход к власти в Молдове пророссийских сил выгоден только России. Минимальные ожидания России сводятся к тому, чтобы многовекторная политика Игоря Додона была реализована и разбавила европейские устремления населения Республики Молдова. Задачей максимум для России является следование Молдовы примеру Армении и вступление в ЕврАзЭС, где у нас уже есть статус наблюдателя.

T.: Как вы думаете, будут развиваться отношения Молдовы с ЕС, если на выборах осенью одержат победу правые проевропейские силы?

Д.Ч.: Отношения Молдовы с ЕС будут зависеть от качества реформ и реального вклада в европейскую интеграцию. Помимо проевропейской риторики, политические силы, которые симпатизируют ЕС, должны продемонстрировать готовность обеспечить демократическое, прозрачное, справедливое и эффективное управление, на благо интересов молдавских граждан.

T.: А какими будут отношения с Россией, в случае победы на выборах правых проевропейских сил?

Д.Ч.: Напряженность в диалоге с Москвой спадет, если европейский вектор Молдовы будет подтвержден массивным голосованием граждан за проевропейские партии. Разделение голосов напополам, по геополитическим критериям, будет воспринято Россией как приглашение к продолжению геополитического давления на Кишинев.

T.: Насколько вероятна смена внешнеполитического вектора Республики Молдова в случае победы левых?

Д.Ч.: Изменение внешнеполитического вектора не может произойти внезапно и быстро, даже если на выборах одержат победу социалисты. В последние 4 года экономические связи с ЕС укрепились, и любые радикальные изменения могут обернуться для молдавских экспортеров убытками в сотни миллионов евро. Также, поспешные решения в связи с отказом от европейского курса могут привести к протестам. Экономические и социально-политические издержки могут оказаться слишком высокими для того, чтобы Игорь Додон и социалисты принимали радикальные решения в связи с Соглашением об ассоциации с ЕС. Более вероятно, что проевропейская политика сменится постепенно на многовекторную, а руководство страны попытается получить выгоду как от ЕС, так и от России, не особо вкладывая в реформы. Тем не менее, Россия будет поощрять пророссийское правительство постепенно интегрировать Молдову в евразийские структуры.

T.: Каковы, по Вашему мнению, самые большие внешнеполитические вызовы для Молдовы, и как наша страна должна правильно позиционировать себя по отношению к ним?

Д.Ч.: Основные внешнеполитические вызовы Молдовы связаны с процессами в ЕС и внутри страны. С одной стороны, в ЕС свои проблемы, которые снижают способность реагировать на внешнем уровне и ослабляют основы европейского проекта в целом. С другой стороны, наблюдается несоответствие между проевропейской риторикой власти на внешнеполитическом уровне и ее действиями внутри страны. Изображение евроинтеграции молдавской властью усугубляет кризис легитимности ЕС среди граждан Молдовы, а наряду с этим и легитимность реформ, связанных с Соглашением об ассоциации.

T.: Благодарим Вас!

Андриана Кептине