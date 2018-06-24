По улицам Кишинева разгуливают «политические трупы»: Они твердят про диктатуру, а сами радуются второму дню рождения!

Молдавские «сбитые летчики» решили воскреснуть в преддверии парламентских выборов.

Вчера, 24 июня, в Кишиневе состоялся протест против непризнания судом итогов выборов мэра молдавской столицы. Но речь пойдет не о них – вернее не столько о них, сколько о некоторых политиках, которые решили использовать этот фон – а давайте признаем, что он беспрецедентный– для того, чтобы реанимировать свои карьеры.

Одна из наиболее активных фигур на этом поприще прямо сейчас – либерал Дорин Киртоакэ, который, похоже, не пропускает сейчас ни одной акции протеста, организованной Андреем Нэстасе. По Сети даже «гуляет» видео, на котором либерал катит какой-то электроприбор к толпе протестующих.

Помогает, старается....

На акциях Дорин Киртоакэ – в прекрасном расположении духа, хотя и говорит о диктатуре. И тут напрашивается вопрос: либо эта диктатура в стране появилась за ночь, либо раньше, когда либерал благополучно для себя мэрствовал, ее не замечал. Либо не хотел замечать.

На минувших выборах либералы потерпели сокрушительное поражение, выдвинув кандидатом Валерия Мунтяну. Это, очевидно, стало для партии тревожным сигналом: осенью в Молдвое пройдут парламентские выборы, а рейтинг у формирования стремится к нулю. И тут – такой случай! Возможность для протестов, которые – давайте будем честны – и популяризировала фигуру того же Андрея Нэстасе. А почему активнее всех либералов именно Дорин Киртоакэ? Да все очень просто: именно он в скором времени, по некоторым данным, возглавит партию.

Впрочем, воспользоваться конъюнктурой решили и другие формирования – например, ЛДПМ, которая после ареста и приговору Владимиру Филату, едва ли не прекратила свое существование. Наблюдая за всем этим, я понимаю, что решение суда – не повод для траура, как некоторые выражаются, а самый настоящий праздник, ведь для многих партий это может стать вторым днем рождения.

И перед парламентскими выборами вновь создастся впечатление борьбы, внимание электората – рассеется, как и голоса избирателей. И о решении суда все забудут – покричат с плакатами или на уличных артистов, а потом – забудут. А партии – попиарятся. А город будет без мэра.

ДМИТРИЙ КОБЗАРЬ