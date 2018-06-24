Приднестровье отказалось выводить из республики российских миротворцев

Такое решение, как подчеркнули в ведомстве, нельзя принимать без Тирасполя. Ранее вывести российские войска из республики потребовала Генассамблея ООН

Российские миротворцы на территории Приднестровья занимаются обеспечением мира и безопасности, решение об их выводе нельзя принимать без мнения властей региона, сообщается на сайте МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР).

«Никакие решения об изменении формата миротворческой операции под эгидой России не могут быть приняты без учета мнения Приднестровья», — заявили также в ведомстве, добавив, что присутствие российских миротворцев в регионе отражено документально, а изменение формата миссии возможно только после того, как конфликт между Молдавией и ПМР будет урегулирован.

В министерстве также обратились к властям Молдавии с призывом сосредоточиться на «деятельной работе за столом переговоров».

Генассамблея ООН приняла резолюцию о выводе российских миротворцев из Приднестровья 22 июня. В поддержку документа тогда высказались 64 страны, против — 15, еще 83 воздержались. В российском МИД назвали это решение ООН провокационным, отметив, что оно может подорвать «хрупкий прогресс» в урегулировании конфликта.

Российские миротворцы были размещены в Приднестровье после вооруженных столкновений между силами Молдавии и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой в 1992 году.

Позже, в 2017 году, декларацию с призывом вывести российские войска из Приднестровья приняли в молдавском парламенте. В Москве подобные заявления восприняли как недружественные и провокационные. Молдавский премьер Павел Филипп после этого объявил, что страна намерена вынести вопрос на рассмотрение Генассамблеи ООН. Тем не менее, в отличие от решений Совета Безопасности ООН резолюции Генассамблеи не имеют обязательной силы.

Константин Нагаев