Трамп признался в возникшей между ним и Ким Чен Ыном «химии»

Президент США Дональд Трамп признался, что доверяет северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. По его словам, между ними установился отличный контакт. Об этом глава государства рассказала в интервью телеканалу TBN.

«Да, я думаю, что у меня очень хорошие отношения с ним, между нами возникла хорошая химия. Мне кажется, что он хочет что-то сделать для своей страны, может, для семьи или для себя, но что-то правильное», — сказал Трамп.

Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре 12 июня. Лидеры двух стран обсудили в том числе денуклеаризацию Корейского полуострова и в целом отношения между государствами.

По итогам переговоров они подписали соглашение.