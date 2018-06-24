ТОП-10 возможных сценариев развития событий после парламентских выборов

После следующих парламентских выборов, которые должны состояться осенью, возможны минимум 10 сценариев развития событий. Все они были включены в условный рейтинг, составленный порталом ТРИБУНА.

1). ПСРМ получает большинство

Это довольно вероятный сценарий, потому что ПСРМ является лидером предпочтений избирателей, и согласно результатам опросов, и социалисты могут получить больше депутатских мандатов, чем все остальные партии вместе взятые. Также для ПСРМ очень благоприятен и тот факт, что в одномандатных округах выборы пройдут в один тур.

2). ДПМ и ряд неаффилированных депутатов создают парламентское большинство

Такой сценарий ДПМ уже применяла, и теперь в ее руках вся власть в государстве, хотя на предыдущих выборах партия набрала менее одной пятой от общего числа депутатских мандатов. Некоторые эксперты считают, что и сейчас ДПМ вынашивает такие планы, и это вполне вероятно.

3). ДПМ создает правящую коалицию с ПДС и ППДП

ДПМ заявила, что хочет этого, в то время как ППДП и ПДС категорически отвергают возможность такой коалиции. Тем не менее, некоторые аналитики допускают, что под давлением западных партнеров трех партий, этот сценарий вполне может стать реальностью.

4). ПДС и ППДП создают парламентское большинство

Этот сценарий был бы намного вероятней, если бы не была изменена избирательная система. Но и так такой ход событий вполне возможен, особенно если учесть, что правые, сейчас, после победы на выборах столичного примара, «на волне».

5). Правящая коалиция ДПМ-ПСРМ

Об этом сценарии больше всех говорят представители правых проевропейских сил, ссылаясь на тайные договоренности между ДПМ и ПСРМ. Обе партии это категорически отвергают.

6). ПСРМ создает большинство с некоторыми неаффилированными депутатами

Если ПСРМ получит на выборах более 40 мандатов, она предпочтет рассмотреть возможность привлечения на свою сторону нескольких неаффилированных депутатов, нежели вести переговоры ввиду создания большинства с другими политическими партиями. Поэтому, этот сценарий следует рассматривать как вполне реальный.

7). ППДП и ПДС создают большинство с некоторыми неаффилированными депутатами

Точно так же могут поступить и ППДП и ПДС, если наберут вместе более 40 депутатских мандатов. Тем более, что эти две партии поддерживают на Западе, а это может служить убедительным аргументом для некоторых будущих неаффилированных, проевропейски настроенных депутатов.

8). Широкая антиолигархическая правящая коалиция

Некоторые правые, а также левые партии, продемонстрировали в 2015 и 2016 гг., что можно объединиться против олигархии, а это серьезный повод принимать в расчет сценарий с созданиемантиолигархической коалиции, даже если мало кто верит в такой ход событий.

9). Краткосрочная коалиция между ПСРМ и ППДП

Если ни одна партия не сможет самостоятельно прийти к власти, а переговоры после выборов зайдут в тупик, не исключено, что ПСРМ и ППДП могли бы ненадолго объединиться (на несколько месяцев), чтобы вывести из-под контроля нынешней власти основные институты государства, после чего будут объявлены досрочные выборы, в которых все будут участвовать ужена равных условиях.

10). Правительство меньшинства

В Молдове уже было такое правительство (Габурич) после выборов 2014 года. Тогда переговоры после выборов не позволили создать парламентское большинство, которое могло бы оказать полноценную политическую поддержку правительству. В нынешней ситуации такой сценарий тоже не исключен.