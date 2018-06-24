«Нам нужна диктатура. Только диктатура спасет республику»

С этими словами, в момент тяжелых испытаний для Французской революции, точнее, для первой Французской Республики, обратился один из ее «отцов-основателей» Марат, к двум другим своим соратникам Робеспьеру и Дантону. Происходило это в 1793 году, спустя четыре года после падения Бастилии. Марат понимал, что республика оказалась в тупике и, после того, как остыли эмоции, вызванные революцией, необходимо было принимать решительные меры.

Только вот он считал, что диктатура является единственным способом сохранить результат революции, то есть республику. Может быть, Марату и удалось бы реализовать свои намерения, если бы не остальные двое, особенно Робеспьер, который так сильно верил в революцию и республику, что даже отказался от щедрого предложения Марата стать диктатором.

Мы обсуждали этот исторический момент с одним коллекционером, увлекающимся историей. Он, как и Марат в далеком 1793 году, заявил мне, что «Молдове нужна диктатура» и что «только диктатура может спасти республику». Его логика проста до примитивизма: Молдова деградирует как государство, и если ситуация не изменится, уже скоро никто не будет видеть необходимости в сохранении такого государства. А выдвинутый им сценарий таков: часть Республики Молдова (самая большая) присоединится к Румынии, а другая часть – к новому (пророссийскому) государству, присоединившись к Украине, или же продолжит существовать как сепаратистский регион, не признанный на международном уровне. Вывод, к которому он пришел, заключается в том, что за последние тридцать лет демократия между Прутом и Днестром полностью провалилась, а единственный шанс на спасение Республики Молдова – «железная рука», то есть диктатура.

И для меня будущее государства Республика Молдова туманно. И мне не нравится тот ужас, который я вижу каждый день, и который постоянно усугубляется. Но я уверен, что диктатура не решение, ни для Молдовы, ни для любой другой страны мира. И так как мой знакомый при расставании позволил себе провести параллель (первая Французская Республика продержалась только 10 лет после революции, после чего в стране установилась диктатура, а весной 2019 года, после парламентских выборов исполнится ровно 10 лет революции 2009 года у нас), я тоже так поступлю.

Да, Французская Республика просуществовала только 10 лет, пока Наполеон Бонапарт 9 ноября 1799 не установил военную диктатуру. Спасло ли это Францию? Нет, конечно. Болезненные амбиции корсиканца, ставшего диктатором за ночь, обернулись вторжением во Францию иностранных армий и миллионами погибших. Кстати, Марат, тот, кто видел спасение в диктатуре, недолго прожил после своего предложения – всего лишь несколько месяцев. Конечно, не это было причиной его смерти, но, тем не менее…. Не долго прожили после этого разговора и Робеспьер, и Дантон. Напрашивается вывод: история учит нас, что диктатура не приносит ничего хорошего. И страдают при этом не только те, что ее устанавливают, но и те, что обсуждают ее чисто теоретически. Итак, мой вам совет: забудьте о диктатуре, и не обсуждайте ее даже теоретически.

Думитру Спэтару