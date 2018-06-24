В Киеве из-под стражи сбежал знаменитый брачный аферист-миллионер из Молдовы

Александр Бурлаку, которого в который раз задержали в Украине за брачные аферы и другие мошенничества, опять смог убежать от правоохранителей. Ранее его не смогла удержать молдавская тюрьма, в которой мошенник должен был отбывать 10-летний срок, сообщают «Факты».

После бегства из молдавской тюрьмы Бурлаку, представлявшийся высокопоставленным офицером различных правоохранительных органов, «наследил» в нескольких регионах Украины, но был пойман. Миллионные убытки «невестам», на которых он успел немного «поджениться», и другим пострадавшим в суде он обещал компенсировать, однако этого так и не произошло. Зато на свободу преступник вышел, не отсидев и половины срока.

Несмотря на заявления правоохранителей, что после отсидки Александр Бурлаку должен быть экстрадирован в Молдову, он остался на Украине — по неведомым причинам необходимые документы, которые молдаване готовили несколько лет, так до Украины и не дошли. Как утверждают злые языки, немаловажную роль в этом сыграли миллионы, похищенные Бурлаку, и так и не обнаруженные правоохранителями.

Зато на Украине он опять был задержан и арестован. После отсидки он успел стать женихом поочерёдно у нескольких женщин. И у каждой выманивал десятки тысяч долларов, после чего скрывался накануне свадьбы.

Но долго в СИЗО аферист опять не задержался. В субботу, 23 июня, он убежал. Как сообщили «Фактам» в отделе коммуникации столичного главка полиции, каким-то образом Бурлаку пропал во время конвоирования. В настоящее время на его розыск ориентирована вся полиция Киева и соседних регионов. Также назначено служебное расследование действий полицейских, конвоировавших подозреваемого.

По данным Sputnik.md, будучи арестованным в Молдове в возрасте 26 лет, Бурлаку бежал тюрьмы. За 500 долларов контрабандисты переправили его по морю в Одесскую область, где беглец изготовил водительское удостоверение на имя Александра Попова, а также удостоверение подполковника милиции и продолжил свое дело. После афер против нескольких жителей Одессы "гастролер" уехал в другие регионы Украины, передвигаясь на арендованных авто.

Четыре года Бурлаку отсидел за то, что в 2013 году в течение двух месяцев обобрал на миллион гривен жителей Волынской области. Представляясь то подполковником полиции, то таможенником в том же звании, обещал многим гражданам приобрести дорогие товары по низким ценам, а на двух девушках обещал жениться. У одной из невест он взял деньги якобы на лечение, а затем и на похороны своей матери, по его словам, попавшей в аварию. Родители одной из жертв уже купили кольца, заказали свадебный банкет в ресторане, а невеста забеременела от мошенника.

В Волыни, остановившись на постой на несколько дней в одном из сел, Бурлаку пообещал отремонтировать местные дороги, жениться на дочери хозяина дома и снабдить сельских автолюбителей машинами. Одному мужчине он посулил фуру за 280 тысяч гривен, другим — внедорожники. У всех Бурлаку взял задатки в несколько тысяч долларов и выдал расписки: "Я, подполковник Александр Попов, взял у гражданина (…) (…) тысяч долларов".

В октябре 2013 года Александр Бурлаку снял офис в Луцке, в итоге не заплатив ни копейки нанятым для работы двум девушкам. Он пригнал людям обещанные автомобили, в том числе одной из невест - "Тойоту Прадо" за полцены. Все машины были арендованы, и в скором времени за ними приехали настоящие владельцы. Но в это время Бурлаку уже уехал из Луцка. Бегал он недолго. Следователям, которые допрашивали его, задержанного, Александр обещал вернуть потерпевшим все деньги. Его осудили на восемь лет, но выпустили на свободу уже через четыре года.

Бурлаку попался после того, как обманул на крупную сумму одну из своих жертв, сообщает Lb.ua. Выйдя из тюрьмы, они вступил в брак, выудил у родственников жены 60 тысяч долларов и скрылся. Аферист обещал купить по низким ценам для родственников итальянскую мебель и новый внедорожник, но, получив наличные, сбежал.

Впоследствии оказалось, что на счету афериста уже около десяти обманутых женщин и девушек из Киева и других областей: мужчина на сайте знакомств разместил объявление о поисках жены, и желающих устроить личную жизнь находилось немало. На свидания кавалер приезжал на элитных внедорожниках, которые брал в аренду на несколько дней. Кроме этого, апартаменты для встреч снимал в домах и назывался влиятельным человеком. Когда отношения переходили в совместное проживание, мошенник начинал обдирать или саму женщину, или ее родных.

Несколько лет назад в Волынской области он также обманывал людей: девушкам предлагал женитьбу, другим - решить различные проблемы, а потом исчезал с деньгами. Тогда мошенник называл себя высокопоставленным правоохранителем, на встречи приезжал в форменной одежде и показывал фиктивное служебное удостоверение.

В 2013 году суд признал его виновным в мошенничестве и приговорил к восьми годам тюрьмы. Но спустя четыре года мужчина вышел на свободу и принялся за старое.

Введется следствие по статье 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. За побег ему также грозит статья 393 Уголовного кодекса. В отношении полицейских, которые конвоировали подозреваемого, начато служебное расследование.