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Текстовая трансляция протестов в центре Кишинева: чего хотят пикетчики
24.06.2018

В молдавской столице проходит акция протеста сторонников лидера Партии "Достоинство и правда" Андрея Нэстасе при участии главы партии "Действие и солидарность" Майи Санду.

  • Митингующие направились к зданию парламента

    Санду призвала протестующих идти мирно. Она подчеркнула, что протесты не прекратятся пока выборы не признают.

    Протесты в центре Кишинева 24-06-2018
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • 16:17

    Протестующие приняли резолюцию митинга

    Озвучена резолюция митинга, за которую тут же все проголосовали. Если коротко: митингующие призвали власти признать выборы мэра Кишинева. Майя Санду призывает продолжить марш протеста. В сторону парламента.

  • 16:11

    Нэстасе заявил, что готова резолюция митинга

    Лидеры протеста заявили, что пора зачитать резолюцию "ради которой все тут собрались".

  • 16:09

    Головные уборы протестов

    Несмотря на то, что вчера и позавчера были дожди, воздух на площади накален. И солнце припекает. Какие головные уборы надели протестующие - в нашей фотоподборке.

    Протесты в центре Кишинева 24-06-2018

    © Sputnik / Miroslav Rotari
    Протесты в центре Кишинева 24-06-2018
    © Sputnik / Miroslav Rotari
    Протесты в центре Кишинева 24-06-2018
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • 16:05

    Пока идут протесты, город продолжает разрушаться

  • 15:49

    От лозунгов к песням

    На сцену выходят артисты Паша Парфени и Кэтэлин Жосан. В их исполнении звучат речёвки. И куплеты песен. А вот, что запечатлел наш корреспондент напротив митинга. И торговля идет... Не только протесты.

  • 15:36

    А вокруг жизнь течет своим чередом...

  • 15:15

    Кому протест, кому - пикник

  • 15:08

    Братья наши меньшие тоже тут

  • 15:04

    Превратятся ли протесты в митинги в режиме нон-стоп?

    А вот и выдвинуты первые условия.

    Протестующие говорят, что не уйдут, пока не будет принято их требование - признать результаты голосования на выборах мэра.


 
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