Текстовая трансляция протестов в центре Кишинева: чего хотят пикетчики

Озвучена резолюция митинга, за которую тут же все проголосовали. Если коротко: митингующие призвали власти признать выборы мэра Кишинева. Майя Санду призывает продолжить марш протеста. В сторону парламента.
16:11
Нэстасе заявил, что готова резолюция митинга
Лидеры протеста заявили, что пора зачитать резолюцию "ради которой все тут собрались".
16:09
Головные уборы протестов
Несмотря на то, что вчера и позавчера были дожди, воздух на площади накален. И солнце припекает. Какие головные уборы надели протестующие - в нашей фотоподборке.