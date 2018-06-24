Главная Текстовая трансляция протестов в центре Кишинева: чего хотят пикетчики В молдавской столице проходит акция протеста сторонников лидера Партии "Достоинство и правда" Андрея Нэстасе при участии главы партии "Действие и солидарность" Майи Санду. Митингующие направились к зданию парламента Санду призвала протестующих идти мирно. Она подчеркнула, что протесты не прекратятся пока выборы не признают. © Sputnik / Miroslav Rotari

Протестующие приняли резолюцию митинга Озвучена резолюция митинга, за которую тут же все проголосовали. Если коротко: митингующие призвали власти признать выборы мэра Кишинева. Майя Санду призывает продолжить марш протеста. В сторону парламента.

Нэстасе заявил, что готова резолюция митинга Лидеры протеста заявили, что пора зачитать резолюцию "ради которой все тут собрались".

Головные уборы протестов Несмотря на то, что вчера и позавчера были дожди, воздух на площади накален. И солнце припекает. Какие головные уборы надели протестующие - в нашей фотоподборке. © Sputnik / Miroslav Rotari © Sputnik / Miroslav Rotari © Sputnik / Miroslav Rotari

Пока идут протесты, город продолжает разрушаться

От лозунгов к песням На сцену выходят артисты Паша Парфени и Кэтэлин Жосан. В их исполнении звучат речёвки. И куплеты песен. А вот, что запечатлел наш корреспондент напротив митинга. И торговля идет... Не только протесты.

А вокруг жизнь течет своим чередом...

Кому протест, кому - пикник

Братья наши меньшие тоже тут

Превратятся ли протесты в митинги в режиме нон-стоп? А вот и выдвинуты первые условия. Протестующие говорят, что не уйдут, пока не будет принято их требование - признать результаты голосования на выборах мэра.

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