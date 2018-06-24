«Я в шоке»: молдавские водители обвинили украинских таможенников в создании грандиозного скопления автомобилей на границе

Огромные очереди образовались на пунктах пропуска молдо-украинской границы Паланка и Тудора-Староказачье.

Вечером сегодня, 24 июня, многие жители Молдовы возвращаются из Украины, где они отдохнули на выходных на побережье Черного моря. Однако въехать в свою страну оказалось непросто.

На КПП Паланка образовалась грандиозная автомобильная очередь. В заторе оказались около 80 машин. Такая же ситуация сейчас и на пропускном пункте Тудора-Староказачье.

Автомобилисты возмущаются тем, что им приходится тратить несколько часов на стояние в пробке. Водители разместили снимки этих огромных очередей в паблике «Город без маршруток». Пользователи пишут о причинах этого безобразия: «Я каждый раз в шоке при виде набивающего вручную данные из доков на клавиатуре украинского таможенника», «Что вы удивляетесь. Хохлы деньги зарабатывают. Не хочешь стоять - едешь мимо очереди и 20 евро».