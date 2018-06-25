Украина и Молдова синхронизируют свои энергосистемы с ENTSO-E

Украина и Молдова заинтересованы в возможности синхронной работы энергосистем двух стран с европейской энергосистемой ENTSO-E. Решению вопросов интеграции будет способствовать проведение встреч в трехстороннем формате Украина-Молдова-ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности по результатам встречи заместителя министра по вопросам европейской интеграции Украины Натальи Бойко и министра экономики и инфраструктуры Республики Молдова Кирилла Габурича, передает ukrinform.ru

«Во время встречи стороны подчеркнули взаимную заинтересованность в достижении возможности синхронной работы энергосистем Украины и Республики Молдова с ENTSO-E. Наталия Бойко отметила, что для Украины это направление является одним из стратегических приоритетов, что закреплено в Энергетической стратегии Украины до 2035 года», - говорится в сообщении.

Чиновник также подчеркнула, что украинская сторона без промедлений выполняет взятые на себя обязательства, в частности в рамках Соглашения об условиях будущего объединения энергосистем Украины и Молдовы с энергосистемой континентальной Европы.

Отмечается, что Украина и Молдова выразили готовность двигаться синхронно, консолидируя свои усилия и координируя намерения, как это закреплено в двустороннем Меморандуме о сотрудничестве и о совместных действиях, направленных на обеспечение евроинтеграционных процессов.

Стороны поддержали инициативу на постоянной основе проводить заседания рабочей группы с целью решения неотложных вопросов по комплексной модернизации и выполнению плана будущей интеграции с европейской энергосистемой.

Также отмечена необходимость проведения встреч в трехстороннем формате Украина-Молдова-ЕС с целью поддержки единой позиции Украины и Молдовы в вопросе интеграции их энергосистем с ENTSO-E.

Как сообщалось, интеграция объединенной энергосистемы Украины к европейской энергосистеме ENTSO-E предусмотрена Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС. На сегодня синхронно с ENTSO-Е работает только часть ОЭС Украины, так называемый «остров Бурштынской ТЭС».