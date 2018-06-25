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Общество
Водолазы провели операцию по спасению людей с перевернувшейся лодки
25.06.2018

Команда водолазов Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД провела учения «Костешть-Стынка – 2018».

Учения прошли вблизи озера Костешть-Стынка в селе Дуруитоаря Рышканского района.

Была искусственно создана ситуация, когда лодка с 16 пассажирами на борту, включая детей, перевернулась в 100 метрах от берега.
Более 30 водолазов первого и второго поисково-спасательных отрядов Кишинева и Бельц провели совместную операцию по спасению утопающих.

Водолазы учились исследовать водоем с помощью звука и направляющего кабеля на глубине 12 метров в дневное и ночное время суток.

Учения проводились для повышения квалификации и проверки выдержки спасателей в сложных условиях и их навыков по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть на территории нашей страны.


https://noi.md/ru/obshhestvo/vodolazy-proveli-operaciyu-po-spaseniyu-lyudej-s-perevernuvshejsya-lodki
 
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