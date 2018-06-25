Знаменитости Наталья Гордиенко впервые показала сына Наталья Гордиенко наслаждается материнством уже более 6 месяцев, с момента, когда она на свет появился ее первенец – сын Кристиан. Певица не спешила делиться самым сокровенным ни во время беременности, ни после родов. Спустя 6 месяцев Наталья Гордиенко удовлетворила любопытство всех своих поклонников и показала фотографию сына. На кадрах счастливая мамочка запечатлена на прогулке с малышом вдоль берега озера. Наталья поднимает сына высоко в небо. «У него самые сладкие щечки, самая нежная улыбка и самые искренние глазки», – описала певица своего сыночка.

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