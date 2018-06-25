Особая нота DoReDos

Светлана Деревщикова

Они буквально ворвались на большую эстраду – красивые, яркие, веселые, обаятельные. Их коктейль из всемирно знаменитого хита про итальянских партизан, балканских мотивов и молдавской музыки пришелся настолько по вкусу зрителям прошлогоднего конкурса «Новая волна», что жюри, не раздумывая, присудило им Гран-при, а на родине они получили звание заслуженных артистов Молдовы. В этом году они представляли нашу страну на Евровидении, и вновь запомнились: и легким, чистым звучанием голосов, и темпераментным исполнением танца, и чем-то неуловимым, особенным. В судьбе молодых талантливых артистов из маленького молдавского городка активное участие принял звезда российской эстрады Филипп Киркоров, написавший для них конкурсную песню.

Филипп Киркоров преподнес DoReDos дорогой подарок Они – это группа DoReDoS из города Рыбница: Марина Джундиет, Евгений Андриянов и Сергей Мыца. Недавно это уже ставшее знаменитым трио побывало в гостях у Noi.md, очаровав всю редакцию искренней и непосредственной манерой общения. Есть ли жизнь после Евровидения? О чем говорила с ними Алла Борисовна Пугачева? Кто в группе главный и когда кишиневцы смогут увидеть их на сцене? Об этом и многом другом молодые артисты рассказали нашему корреспонденту.

На волне успеха

- После успешного выступления на Евровидении вы продолжаете активную деятельность. Знаем, что недавно вернулись с большого события в Москве – церемонии вручения «Премии Муз ТВ», где были специальными гостями. Что исполняли? Как прошло мероприятие? Ведь это одно из самых значимых, масштабных и престижных событий российского шоу-бизнеса.

Марина Джундиет: Для нас действительно это было большое событие, потому что попасть на ежегодную «Премию Муз ТВ» – очень сложно. Там собираются все звезды российской эстрады, и не только. Мало того, что мы туда попали как зрители, но еще и как приглашенные артисты, и номер, который мы показали на сцене, был принят залом очень хорошо. Это одни из самых ярких эмоций за последнее время, помимо Евровидения. Президент страны публично поздравил «DoReDoS» (ФОТО) Евгений Андриянов: Исполняли мы песню My Lucky Day, с которой поехали на Евровидение. Филип Киркоров настоял на том, чтобы это песня была спета вместе с декорацией и с шоу, которое было представлено в Португалии. Мы получили очень хороший стимул для того, чтобы в следующем году вернуться на «Премию Муз ТВ» и самим получить премию - уже с какой-нибудь новой песней. Так что сейчас интенсивно работаем над тем, чтобы придумать и выпустить какой-то очень классный продукт.

- Это лето, судя по всему, будет для вас насыщенным. Впереди - «Новая волна», фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале и фестиваль «Жара» в Баку... Будет ли новая песня для каждого из этих фестивалей?

Евгений: Пока что мы будем исполнять песню, с которой выступали на Евровидении. Возможно, включим в выступление еще одну песню из нашего репертуара. Мы очень рады тому, что после Евровидения нас приглашают, мы – желанные гости на этих фестивалях. Но особенно приятно, что мы вновь побываем на «Новой волне». В прошлом году мы стали победителями этого конкурса, а теперь будем выступать как почетные гости фестиваля.

Марина: «Новая волна» осталась в душе, в памяти как что-то очень теплое и трепетное, это была та ступень, с которой все началось, и все стало по-другому. Туда, как мне кажется, мы будем возвращаться с особым эмоциональным подъемом.

Сергей Мыца: Да и сама организация конкурса, само пребывание там – как будто находишься в семье. Такая атмосфера царит, что это просто праздник для артиста! Неделя счастья. - Эта атмосфера отличалась о той, что была на Евровидении?

Марина: Колоссально отличалась! На Евровидение приезжают представители разных стран, звучат разные языки, и у каждого своя команда, которая старается представить своего артиста, свою страну как можно лучше. А на «Новой волне», в принципе, все поставлены в одинаковые условия: там ты один, ты поешь по определенному регламенту, и у тебя нет задачи удивить каким-то шоу. Ты просто должен выйти и показать, на что способен.

- Сколько всего песен в вашем репертуаре?

Евгений (улыбается): Много! По крайней мере, могу сказать, что в перспективе у нас готовится много новых песен. В студии мы сейчас особо занимаемся тем, что расширяем свой репертуар. Записываем и те песни, что сочинили сами, и те, что подготовили нам другие авторы. Ранее мы уже заявляли о том, что Филипп Киркоров нам подарил две песни, и в скором времени они будут выпущены.

Под высоким покровительством

- Филипп Киркоров, судя по всему, вообще играет особую роль в вашем творчестве. Продолжается ли ваше сотрудничество, и если – да, то в каком формате?

Марина: Во-первых, мы друзья. Когда закончилось Евровидение и все разъехались по домам, спустя неделю он написал: «Ну что у вас? Как дела? Давайте что-то делать дальше!» Мы ответили, мол, приятно, что вы нас помните. Он: «А что вы думали – прошло Евровидение и все, я ушел? Нет, я с вами и дальше!» Так что все продолжается в прежнем формате. Мы с ним на одной волне, одинаково чувствуем то, что и как нужно делать именно сейчас. У нас музыкальные вкусы во многом совпадают…

Евгений: И еще мы были рады тому, что недавно он приехал в Молдову, что он с нами общается, дружит и поддерживает, и вообще, что он тесно связан с Молдовой. Ведь тридцать лет назад он начинал свою карьеру именно здесь.

Марина: И то, что ему присвоили звание народного артиста Молдовы – мне кажется, это заслуженно, потому что все-таки он многое сейчас сделал для нас, для того, чтобы Молдова достойно представила себя на Евровидении. А благодаря тому, что он начинал здесь, у него какая-то особая любовь к Молдове. С Филиппом Киркоровым.

- Можно ли ожидать вашего сольного концерта в Кишиневе? Вы ведь наверное знаете, что в Кишиневе у вас тоже очень много поклонников.

Марина: Да, знаем! Спасибо каждому, кто нас поддерживает, кто слушает нашу музыку и следит за нашим творчеством. Концерт, конечно, состоится, когда мы соберем достойное количество песен и будем готовы чем-то удивить публику.

Евгений: Мы надеемся, что это будет в ближайшее время.

Сергей: И надеемся, и очень этого хотим. Потому что каждый артист думает о том, чтобы делать «сольники» и радовать публику целым концертом. Так что стремимся к этому.

- Для Евровидения номер вам ставил известный греческий режиссер и хореограф Фокас Евангелинос, а в остальное время? Кто разрабатывает костюмы, ставит танцевальную часть? И кто определяет сценическое решение номера?

Евгений: Мы очень рады тому, что работали с командой, которая называется Dream Team («Команда мечты»). Они не первый год работают в рамках Евровидения, ставили прекрасные номера Диме Билану, Ани Лорак, Дмитрию Колдуну, Сергею Лазареву. Вот эта команда полностью занималась нашим номером. Знаменитый Фокас Евангелинос действительно был режиссером-постановщиком, а пригласил его и всю его команду все тот же Филипп Киркоров. Сергей: Эта команда полностью готовила номер - и костюмы, и танцы. До этого мы работали просто втроем. Никакой специальной команды у нас не было. Марина разрабатывала наши костюмы для выступлений, песни сами писали. Вообще все делали сами, даже клип «Сон», который снимался два года назад, - полностью результат наших усилий.

Марина: Режиссировали его сами, записывали, делали раскодировку. Все-все – сами. Только снимали и монтировали не мы. Над сценическим образом на «Новой волне» тоже работали стилисты, специально приглашенные для конкурса. К каждому из них был прикреплен участник, которому они готовили костюмы. Естественно, каждому стилисту, когда он первый раз видит человека, а тем более – на расстоянии, сложно. Ведь они привозят уже готовые костюмы. Когда первый раз его одеваешь, он не сидит, не смотрится, и приходится долго его видоизменять, словом, этот процесс сложно происходит.

Сергей: А нашему дизайнеру было втройне сложно, потому что мало того, что нас – трое, так все еще и должны сочетаться друг с другом. Так что был достаточно напряженный период перед выступлением, потому что до последнего дня мы не знали, что мы все-таки оденем на первый и второй конкурсные дни. Евгений: Но хочется еще сказать про финал конкурса Евровидение. Когда наш дизайнер делал нам костюмы, мы не знали, какого цвета они будут у каждого из нас. И когда мы пришли на примерку, то увидели, что получились цвета флага Молдовы.

Марина: Причем и дизайнер не знал, что получится триколор. Он просто взял три базовых цвета, наиболее ярких и сочетаемых между собой. Видимо, судьбой было так положено, что я – в желтом, Сергей – в синем, и Женя в красном. И на сцене мы стоим так же, как расположены цвета флага Молдовы. Это, наверное, просто знак свыше! Евровидение 2018. Финал.

- Да, это вряд ли случайность. Видимо, именно так и должно было получиться… Как сейчас проходят ваши дни? заняты ли они репетициями, чем-то еще?

Марина: Сейчас стараемся не только работать, но и отдыхать, потому что все-таки за три месяца подготовки к Евровидению и во время самого Евровидения мы дома практически не были…

Евгений: Устали морально…

Марина:… и морально, и физически. Мы вообще-то привыкли регулярно ходить на тренировки в спортивный зал, а тут мы всего этого были лишены, и сейчас пытаемся чуть-чуть восстановиться, войти в прежний ритм. Поэтому стараемся ходить на тренировки, отдыхать, наслаждаться солнцем. Ну и конечно, у нас очень много работы, после Евровидения: концерты, подготовка новых песен. Это радует.

Евгений. Например, после «Премии Муз ТВ» мы на следующий день отправились в Германию, где приняли участие в концерте. Скоро посетим Москву, где также будет проходить наш концерт. Потом Баку, Юрмала.

- Главный урок Евровидения?

Евгений: Иметь железные нервы, в первую очередь.

Марина: Железные нервы – да. Еще - надо уверенно знать свой номер. Чем больше работаешь над собой, тем лучше для тебя самого, для артиста. И все остальное уже покоряется легче. Евровидение – это такой колоссальный опыт, который, я уверена, поможет каждому из нас и всей команде, в дальнейшем. Когда ты выходишь на сцену, ты уже увереннее смотришь в глаза людям. И когда ты смотришь в глаза людям уверенно, ты отдаешь им больше энергии, а они получают эту энергию и отдают нам. Происходит какой-то волшебный процесс. После Евровидения он стал более ярким. Хиты с молдавским колоритом

- Как вы сами охарактеризовали бы свое музыкальное и стилевое кредо?

Марина: Хороший вопрос! Вы знаете, мне кажется, что у нас какой-то свой стиль музыки. Мы сейчас общаемся со многими композиторами, и тяжело бывает им объяснить, чего мы хотим. Да, мы хотим хит, да, мы хотим, чтобы это запоминалось, чтобы это было «вирусно», чтобы западало в душу. Когда они нам предлагают свои варианты, - смотришь: вроде да, нормально, но чего-то не хватает. Все-таки, наверное, этот молдавский колорит должен присутствовать в каждой песне. Лично для меня это главное, потому что в современной музыке, которая крутится в хит-парадах, зачастую не хватает той самой души, которая как раз есть в народной музыке. Хочется чем-то выделиться из этого одинакового звучания. И, наверное, это «что-то» и есть молдавский колорит.

-Молдавский национальный колорит действительно украшает многие ваши песни. А насколько вообще, на ваш взгляд, такой стиль востребован?

Сергей: К сожалению, он не осень востребованный, во всяком случае, за пределами Молдовы. Но мы стараемся его применять в таком стиле, в таком новом ключе, чтобы он понравился людям. Потому что все-таки «балканщина» и наши молдавские мотивы, они в принципе похожи.

- Горан Брегович, например…

Сергей: Да, в первую очередь Брегович. Мы пытаемся подать этот стиль так, чтобы он понравился всем. Возродить его по-своему, чтобы опять пошла новая волна интереса к фольклору.

Марина: И при этом - найти золотую середину. Это очень важно. И мне кажется, что это будет как раз та наша ниша, которую мы займем, когда сумеем найти эту золотую середину: соединить наш молдавский колорит с современной музыкой, и сохранить свое звучаание на три голоса. Как называет нас Филипп Киркоров - этакие современные Ricchi e Poveri, которые как раз пели на три голоса - ярко, звонко, красиво…

Евгений: Хочется добавить, что в этом году на Евровидении мы были единственными, кто вышел с направлением «фолк», с молдавскими мотивами. Видимо, поэтому мы сумели попасть в десятку лучших, и я уверен, что все-таки эта музыка будет востребована и дальше, надо просто правильно ее сделать. Согласен с тем, о чем сказал Сергей, - мы пытаемся оставить национальные элементы, но добавить и звуки модернизованные. Поэтому десятое место – это, на мой взгляд, показатель того, что не все потеряно, что можно еще дальше способствовать тому, чтобы наш молдавский колорит был известен за пределами страны и востребован.

Марина: Даже при выборе песни для Евровидения, когда Филипп Киркоров прислал My Lucky Day, у нас были сомнения – может быть, выбрать что-то другое, не трогать балканскую тему? Он ответил – «Нет, ребята, если мы будем гнаться за модной музыкой, ничего не выйдет - это не ваше. У вас в крови вот это, и только вы, единственные из всех, можете подать эту музыку так, как она должна быть». Мы его послушали и, как мне кажется, никто из нас не жалеет о том, что мы выбрали именно эту песню.

- Вот вы говорите, что десятое место – это хороший показатель, а на мой взгляд, вы достойны были более высокого результата!

Марина: Мы просто попали в такой год – действительно непростой. Это говорим не только мы, как участники, это говорят наблюдатели конкурса, которые из года в год ездят на Евровидение, следят за ним, любят его, разбирают просто «по косточкам». И все они в один голос говорят, что в этом году конкурс был самый сильный за последние десять-пятнадцать лет. Поэтому сложно было вырваться выше.

Через тернии – к звездам

- Ваши кумиры? Любимые песни и исполнители?

Марина: Сейчас им стал Филипп Киркоров. Мы его узнали не только как артиста с телеэкрана, но и с другой стороны. Он большой профессионал, он человек, который все делает идеально. Когда мы ездили с ним в промо-тур по Прибалтике, то девять раз смотрели его концерт, и девять раз не переставали ему удивляться, он не надоедал! Этому, как мне кажется, нам тоже нужно научиться: на каждый концерт выходить как в первый раз.

Евгений: Мы слушаем разную музыку. Что касается меня, то я очень люблю творчество Николая Носкова, хотя оно кардинально отличается от того, что мы сейчас поем. Нравится зарубежная музыка, и у каждого исполнителя есть, что взять. Это школа, это понимание того, что мы всегда должны быть в тренде и слушать новую музыку.

- А что-то для души?

Марина: А для души - тот же Николай Носков… Уитни Хьюстон… Это та настоящая музыка, которая была раньше! Сейчас, к сожалению, таких песен не пишут. Может быть, она никому не нужна? Я сомневаюсь в этом! Лара Фабиан…

Сергей: … Стинг, Стиви Уандер. Из нынешних это Ариана Гранде, у которой божественный голос. Из российских молодых певцов это Алексей Чумаков, Александр Панайотов, который тоже обладает роскошным голосом…Леонид Агутин…

- А с кем-то из звезд российской эстрады, кроме Киркорова, удалось познакомиться, подружиться?

Евгений: Конечно! Сергей Лазарев, Ани Лорак…

Марина: Сергей Лазарев приезжал в Португалию на день рождения к Филипу, там мы познакомились поближе, пообщались, он дал много хороших пожеланий, советов, подбодрил. С Аллой Борисовной Пугачевой нам удалось познакомиться, опять же благодаря Филиппу. Это был еще такой день прекрасный – Пасха. Мы в это время были в Москве, и Филипп Бедросович пригласил нас к себе домой, где была и Алла Борисовна. Она, конечно, такой человек

Евгений: … с огромной энергетикой.

Марина: Да, сильный человек. Она немногословна, но если она говорит, это доходит просто до глубины души. Она дала одну важную рекомендацию: «Никого не слушайте, пойте, как в последний раз!» И так она это сказала, что в принципе, больше ничего не надо было. С Аллой Пугачевой Сергей: А помимо этого – Александр Рева, Михаил Галустян, Глюкоза – то есть очень много артистов, с которыми мы познакомились. В период Евровидения очень много артистов выкладывали в соцсети свои посты в поддержку группы DoReDos. Гарик Харламов, Гарик Мартиросян, та же Ани Лорак. Из Румынии – Паула Селинг. Для нас было это важно и очень приятно, что столько артистов нас поддерживали.

- Но шоу-бизнес-это все-таки конкуренция. На вас не смотрят ревниво, как на конкурентов, которые затмят уже известных звезд?

Евгений: Ну а что делать? Надо бороться. Мы очень много работаем для того, чтобы достигнуть этих целей. Мы семь лет уже вместе, за эти семь лет у нас были взлеты и падения, у нас было очень много конкурсного опыта. Мы участвовали во многих конкурсах - в румынском X Factor , в витебском «Славянском базаре», в российской «Новой волне»… Поэтому этот путь очень тернистый, но оно того стоит! Для этого мы и живем, для этого и развиваемся – ради своей мечты.

Марина: Главное – не сдаваться, это самый важный момент. Наверное, мы потому и вместе, что нас объединяет одна мечта. И в тяжелых моментах, когда хочется опустить руки, мы друг друга можем поддержать и подвигнуть на дальнейшую работу.

Евгений: Что касается конкуренции, мы только рады, если каждый исполнитель будет также работать, и будет всегда брать такие высоты. Это только радостно и похвально.

Марина: На каждого артиста найдется свой зритель. И смотреть на кого-то косо, мол, у кого-то хит, а у тебя пока нет, не стоит. У каждого будет свой хит, если ты работаешь, и у каждого будет своя аудитория, которая будет слушать, которая будет тебя любить. Учиться, и еще раз учиться! - Можно ли назвать кого-то в вашей группе лидером или все равны? Евгений: Вы знаете, наверное, нет лидера. Каждый знает, что ему делать и как. Ну, естественно, женщина в приоритете. Но только если она конструктивно подходит к делу. А когда есть лидер в коллективе, то это уже не коллектив, уже что-то расшатывается и, на мой взгляд, такой коллектив не имеет будущего.

Марина: Любой вопрос мы обсуждаем.

Сергей: … И не было никогда такого, чтобы после обсуждения кто-то был бы против. Мы приводим аргументы, доказываем, и в конце концов принимаем одно общее решение. Евгений: Бывало такое, когда писали песни или делали аранжировки, что были разногласия. Но вот Марина у нас – Весы, я – Овен, Сергей – Телец, а она нас уравновешивает. - Нелегко вам среди них, Марина…

Марина: Знали бы вы, как сложно! Наверное, мне как раз и помогает то, что я – Весы. Я всегда предлагаю разные варианты, пытаюсь найти оптимальное решение. Мне Вселенной, наверное, дано разруливать конфликты. Но иногда я тоже вспыхиваю.

- Юмор – какое место он занимает в жизни и в творчестве?

Марина: Очень большое! Когда бывает сложно, то только юмор и спасает. Когда ты находишься в какой-то ситуации, скажем так – плохой, то если кто-то пошутит, уже смотришь на нее по-другому. В любой ситуации, в любой профессии, вообще - в жизни, нужно найти положительную сторону и держаться за нее.

- Чему намерены учиться в ближайшее время?

Евгений: Безусловно, английскому, и мы уже занялись этим. Заниматься спортом - ходить в спортзал, поддерживать себя в хорошем физическом тонусе. Продолжать заниматься вокалом. Это самое главное : хорошо петь и хорошо знать свой голос. Каждое выступление DoReDos – праздник для зрителей.

Сергей: Развивать себя. То есть мы будем заниматься абсолютно тем, чем мы занимались до Евровидения и до «Новой волны» - вокалом, спортом, только к этому всему добавился еще и английский язык. А в остальном мы всегда работали над тем, чтобы развивать себя, и каждый раз удивлять зрителя чем-то новым. Ведь если ты не интересен даже как личность, - все, карьера закончена! Тем более, что есть хорошие люди, которые всегда могут дать какой-то урок. Например, тот же Филипп Киркоров, у которого очень много чему можно научиться.

- Кто-то занимается с вами вокалом? Есть профессора, преподаватели?

Евгений: Конечно! Наши учителя – Илие и Светлана Сырбу. Мы занимаемся с ними на протяжении многих лет. Я – семь лет, ребята – чуть меньше. И мы им очень благодарны, за то, что они смели открыть голос, открыть диапазон.

Марина: Они бывшие солисты группы «Плай». Илие Сырбу сам разработал систему преподавания. Он рассказывал, как сам наблюдал за своим голосом, как вставал утром, брал высокие ноты и смотрел в зеркало – что у него там происходит, и потом с этим работал. Слушал много музыки – зарубежной, российской, молдавской, сравнивал и сочетал, и в конце концов нашел ту школу, которая помогает очень многим. Например, когда я к нему пришла, то училась в колледже, и там на мне поставили крест. Сказали – нет, ты петь не будешь! Преподаватели говорили, что у меня небольшой диапазон. А когда я пришла к нему – он вселил в меня надежду, что возможно все, что человек может достичь всего, чего он хочет, и не только в вокале!

Евгений: У каждого из нас бывали моменты, когда нам говорили – нет, вы не сможете ничего достигнуть. И мне тоже говорили, что я не смогу петь. У меня не было чувства ритма. Но упорный труд и дерзкие мечтания - залог того, что можно доиться своих целей. Держать высоту - Изменилась ли ваша повседневная жизнь с приходом такой яркой славы?

Марина: Да, изменилась. Люди очень часто узнают нас – в магазинах, или когда мы выходим в город. Очень хорошо реагируют, и не было такого, чтобы кто-то сказал – вы плохо выступили. Напротив, все нас поздравляют именно с победой, хотя мы же не победили, заняли десятое место. Но они говорят – нет, это победа, молодцы. Сейчас после концертов такое количество желающих сфотографироваться, что порой у нас еще час уходит на то, чтобы сделать снимки со всеми. И не хочется отказывать людям, потому что неизвестно – увидят они тебя еще так вот близко или нет. И это здорово!

- Есть ли теперь какие-то конкретные большие цели и чем приходится или придется ради них жертвовать?

Марина. Временем. Личным временем и личным пространством. И семьей. Я, например, воспитываю сына, ему восемь с половиной лет, и бывают такие моменты, когда ему особенно нужна мама рядом, а за этот период подготовки к Евровидению он, конечно, очень повзрослел, когда меня не было рядом. Он был с бабушкой и мужественно ждал меня, писал, но бывали моменты срыва. Вот это для меня лично – самое тяжелое: не видеть сына. Цели? Наверное, чтобы тебя любили, и знали не только в Молдове, но и за ее пределами.

- Вы планировали к сентябрю нынешнего года выпустить первый альбом. Он будет?

Марина: Оказалось, не так-то это просто, потому что подбор песен – дело трудное. Мы не хватаемся за каждую песню, которую нам предложат, а выбираем что-то интересное. Чтобы это не была музыка-однодневка, а такого же уровня, как «Сон», созданная несколько лет назад. Она до сих пор любима, ее до сих пор слушают, заказывают, просят, и поют вместе с нами. Хочется продолжать в том же духе.

Сергей: Опять же – нужно время, чтобы работать над альбомом. А его нет. Потому что даже после Евровидения очень много разъездов, нас постоянно не бывает дома.

-И все-таки - когда и где вас можно будет увидеть на ближайшем концерте?

Марина: 24-го июня, в Кишинева, на концерте, посвященном Дню выпускника. Так что приходите!

