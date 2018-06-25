Высшая судебная палата рассмотрит жалобу Нэстасе 25 июня

Высшая судебная палата рассмотрит в понедельник 25 июня, кассационную жалобу избранного мэра Андрея Нэстасе на решение суда о непризнании результатов выборов в Кишиневе.

По данным сайта ВСП, окончательное решение в вопросе признания выборов мэра Кишинева примут судьи: Ион Друцэ, Луиза Гафтон и Виктор Бурдух, сообщает newsmaker.md со ссылкой на agora.md.

В ВСП Ион Друцэ работает с 2013 года, В 2015 году генпрокурор требовал привлечь его к ответственности за решение по делу «Aroma-Floris». Запрос был отклонен, а Друцэ продолжил свою деятельность. В деле в качестве адвоката учавствовал Андрей Нэстасе — он тоже требовал привлечь Друцэ к ответственности, но ходатайства были отклонены.

Луиза Гафтон была назначена судьей ВСП в мае 2017 года. В прошлом году она заработала 160 тысяч леев в качестве судьи ВСП, около 150 тысяч леев за работу в кишиневском суде. Судья Гафтон владеет четырмя земельными участками, квартирой в Кишиневе и автомобилем Land Rover.

Виктор Бурдух был назначен судьей Высшей судебной палаты в апреле текущего года. В 2017 году он получил в качестве зарплаты более 270 тыс. леев за работу в суде Кишинева и 2250 леев за преподавательскую деятельность в Национальном институте юстиции. Жена судьи Елена - одна их основателей и коммерческий директор журнала VIP Magazin.

Заседание состоится 25 июня в 15:40. Состав суда может быть изменен, говорится на сайте ВСП.