На рынках страны появилась первая ежевика

Из-за аномально жаркой весны первая ежевика в этом году созрела на две недели раньше срока. Ягоды уже можно найти на рынках и в магазинах страны.

У Ирины Помпуш из села Телешеу Оргеевского района полтора гектара ежевики, пишет publika.md.

"Они содержат железо, магний. Также очень богаты антоцианами и антиоксидантами, которые замедляют процессы старения, и конечно повышают иммунитет, поэтому они полезны детям", - сказала аграрий Ирина Помпуш.

Выращивать ежевику в Молдове стали 10 лет назад: "Первую ежевику продаю по 70-80 леев за килограмм. В сезон отдаем за 35 леев", - добавила аграрий Ирина Помпуш.

Можно найти на рынке и гибрид ежевики с малиной. Эти ягоды стоят дешевле: "Это самый ранний сорт, есть и поздний, но ягоды кислые, эти слаще. И цена хорошая - 50 лей килограмм".

Однако покупатели не торопятся пробовать ягоду: "Мне ежевика очень нравится, но сейчас она чересчур дорогая, подожду немного". "У меня дома она есть, поспеет скоро. Я не знаю откуда эта берётся, скорее всего всё привозное".

По данным Национального агентства продовольственной безопасности, с начала года три тонны ежевики экспортировали в Россию.