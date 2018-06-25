В Оргеевском районе открыли новый пункт скорой медицинской помощи

Новый пункт скорой медицинской помощи открыли в селе Бранешты Оргеевского района. Он будет предоставлять услуги и жителям близлежащих сел.

"У нас 12 работников, четыре уборщицы, четыре фельдшера, четыре водителя. Пока мы обслуживаем только пять сел. Со временем, наверное, прибавится. Условия работы очень хорошие", - сказала директор пункта скорой помощи Наталья Ребой, пишет publika.md.

"Условия очень хорошие. Особенно если сравнить с другими пунктами. Если так будет во всей Молдове, то есть смысл остаться работать здесь", - отметил фельдшер Алексей Харитон.

Пункт скорой помощи оснастили новой техникой, а также предоставили врачам новую неотложку.

"Есть новый современный электрокардиограф, который, помимо прочего, позволяет на основе кардиограммы ставить более точный диагноз. Имеется дефибриллятор, который также позволяет следить за пульсом, проводить оксиметрию, измерять давление", - сказал фельдшер Юлиан Кожинецкий.

По словам министра здравоохранения, такие проекты позволят привлечь в сельскую местность молодых специалистов.

"В соответствии с национальными программами развития, одной из главных целей министерства здравоохранения является создание условий труда, которые соответствовали бы европейским стандартам, чтобы специалисты оставались работать на родине", - отметила министр здравоохранения Светлана Чеботарь.

"После окончания колледжа хотела поехать работать за рубеж. Но еще до выпускного экзамена узнала, что тут открылся пункт срочной медицинской помощи, он расположен достаточно близко. Подумала и решила приехать работать сюда", - сказала медсестра Галина Даницэ.

Власти планируют обновить до конца года еще восемь пунктов.

"Работники пункта скорой медицинской помощи заслужили все это, работая по 24 часа в сутки. Эту работу никак не назовёшь легкой", - сказал депутат ДПМ Борис Головин.