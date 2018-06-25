Чудеса полицейской «маскировки»

Как и на всех антиправительственных протестах, 24 июня полиция привлекла сотни полицейских в штатском, так называемых «тихушников».

Их основной задачей является быть в гуще событий на случай приказа по началу спецоперации, а некоторым из них прямо поставлена задача по организации провокаций с целью дискредитации мирного протеста.

Один из таких «тихушников» был заснят в начале протестной акции. Он находился в трех метрах от трибуны, на которой находились лидеры протеста. Создавая образ «своего», этот офицер полиции поддерживал антиправительственные лозунги и даже аплодировал выступающим. Заметив, что его деконспирировали, «мирный протестующий» спешно ретировался.

В соцсетях сообщается, что его имя Еуджен Батыр. Этот офицер полиции был замечен в ходе состоявшихся 19 июля 2017 года акций протеста оппозиции, протестовавшей перед парламентом против введения новой избирательной системы. Тогда, эти полицейские в штатском, пользуясь прикрытием полицейских в форме, провоцировали беспорядки и незаконно применили силу против мирно протестовавших граждан.

Известно, что, как в 2017 году, так и сейчас, операцией этих «тихушников» на так называемом переднем плане руководил глава Информационно-аналитического центра ГИП (CAI al INI al IGP), зам. начальник Генерального инспектората расследований Алексей Лаза, отвечающий за так называемую «оперативную работу» полиции.

Этот офицер известен тем, что в 2013 году он был фигурантом громкого скандала, когда в результате спецоперации Служб внутренней безопасности МВД ряд высших офицеров Кишиневского комиссариата был отстранен от должности по обвинению в массовом незаконном прослушивании. Тогда, в кабинетах начальства комиссариата, в том числе и в кабинете Лазы были проведены обыски, в результате чего были обнаружены более 300 дисков с записью незаконных «прослушек». Впоследствии, по непонятным причинам, Алексей Лаза был не только восстановлен в должности, но и получил повышение по службе.