Человек недели - Ион Чебан

На этой неделе, Ион Чебан проявил себя неожиданно для тех, кто следит за политической жизнью в Республике Молдова, а его позиция в связи с решением о признании недействительными результатов выборов от 3 июня стало настоящим уроком зрелости и политической ответственности.

Ион Чебан завил, что решение суда о непризнании мандата его соперника Андрея Нэстасе некорректно и носит политический характер.

«Наша позиция следующая: если те или иные нарушения имели место, их факт должен быть установлен. Что касается отмены выборов, а решение было принято именно такое, даже без мотивационной части, это будет означать, что я не имел права участвовать в этих выборах, хотя я не допускал каких-либо нарушений закона. Насколько мне известно, против меня не было подано ни одной жалобы.

Я не вижу, как эта тема касается меня. Ибо, если бы, например, Андрей Настасе был обеспокоен исключением из гонки или с признанием выборов недействительными, то ему автоматически пришлось бы отдать свой мандат мне, но мне не нужна такая победа. Но я хочу понять, почему меня подвергли санкции за то, что я не совершал?», – заявил он.

Ион Чебан также отметил, что будучи контркандидатом, он хотел бы видеть Нэстасе в примэрии, а не на улице. «Я хочу, чтобы он в примэрии попытался доказать свои административные, интеллектуальные и организационные возможности. Я не хочу, чтобы все происходило так, как сейчас», – отметил Ион Чебан.

По его мнению, «в этой ситуации больше всего потеряла ПСРМ, потому что власть, в первую очередь ДПМ, использовало нашу жалобу против нас». «Мы будем бороться за отмену этого решения», – добавил он.

Такая позиция, по мнению некоторых экспертов, указывает на то, что Ион Чебан перешел на качественно новый уровень в молдавской политике, а это позволяет совсем иначе смотреть на его политическое будущее.

ТРИБУНА уточняет: Ион Чебан родился 30 июня 1980 года в Кишиневе. Окончил Факультет математики и информатики Молдавского государственного университета и Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Государственное и муниципальное управление». Ион Чебан занимал должность заместителя министра образования, молодежи и спорта, а с 2010 по 2015 год был Депутатом Парламента Республики Молдова. В 2012 году стал секретарем по идеологии Партии социалистов Республики Молдова. С 2015 года Ион Чебан является Председателем фракции ПСРМ в Кишиневском муниципальном совете. С 2017 года работает пресс-секретарем Президента Республики Молдова. Ион Чебан женат, имеет двоих детей. Владеет молдавским, русским, английским и французским языками.