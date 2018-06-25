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25.06.2018

Дерек Хоган сменит на посту Джеймса Петитта. Перед этим его заслушают в Комитете Сената по международным отношениям, после чего сенаторы должны будут утвердить его кандидатуру.

Хоган — дипломат по профессии, работает в госдепартаменте с 1997 года. Он эксперт по Восточной Европе, где занимал дипломатические посты, в том числе в России. Чиновник свободно говорит на русском и испанском языках.

И у Молдовы новый посол в Соединенных Штатах. На официальной церемонии в Белом доме Кристина Балан вручила верительные грамоты американскому президенту.

Балан была вице-председателем Демократической партии. Она отвечала за международные связи и партийную дипломатию.


 
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