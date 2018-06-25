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Пять причин, почему русскоязычный кишиневец не доверяет Андрею Нэстасе
25.06.2018

Все они – веские, и что будет делать с ними политик – пока неясно.

После воскресной акции протеста, которая прошла в связи с непризнанием итогов выборов мэра молдавской столицы, пользователи социальных сетей, анализируя произошедшее, писали о том, что на митинге русскоязычных горожан были единицы – писали об автобусах, людях, приехавших в Кишинев с районов.

«Русскоязычное население давно сторонится подобных мероприятий. Потому, что национальные меньшинства научены горьким опытом. Их постоянно пытаются использовать в своих национальных разборках все, кто хочет получить их голос. И это происходит при их последующем обмане уже не первое десятилетие», - написал в социальных сетях историк Борис Шаповалов.

Доля правды в этом есть. Давайте выделим пять причин, почему русскоязычные кишиневцы не доверяют Андрею Нэстасе.

1) Неоднозначная позиция по вопросу унири

Точного ответа на вопрос, как Андрей Нэстасе относится к перспективе объединения Молдовы с Румынией, от политика добиться сложно. Сам лидер Платформы «Достоинство и правда» называет себя румыном, однако считает, что «тема унири не подкреплена аргументами».

В то же время председатель Партии «действие и солидарность», лидер которой – Майя Санду – заявила, что в случае референдума за унирю она проголосует «за». А ведь она - его главная союзница...

2) Русскоязычным кишиневцам – ноль внимания?

В Сети, в том числе на сайтах ведомств, не представляется возможным отыскать предвыборную программу Андрея Нэстасе на выборах мэра Кишинева на русском языке. Понятно, что государственный язык желательно знать всем, но все-таки есть те, кто румынским не владеет – и у них тоже есть право голоса.

Справедливости ради заметим, что на митингах Андрея Нэстасе русский язык звучит регулярно. Но то митинги…

3) Отсутствие опыта

У кишиневцев – и русскоязычных и носителях других языков – нет четкого понимания, каков Андрей Нэстасе в качестве руководителя, зато все прекрасно знают политика, как лидера протестов. Пока они практически ни к чему не привели, отчего и растет градус разочарования…

4) Что с доходами?

Согласно декларации Андрея Нэстасе о доходах и имуществе, он не зарабатывает вообще. В интервью отечественным СМИ он рассказал, что живет на сбережения. И так уже несколько лет. Вот только верят этому не все…

5) С кем Андрей Нэстасе будет сотрудничать?

Союзники у лидера Платформы «Достоинство и правда» есть. Но есть одно «но» - в мунсовете Кишинева, города, в котором он одержал победу на выборах, членов его партии нет. В правительстве и парламенте – тоже. В таких условиях сложно добиваться конкретных результатов. Вот и появились разговоры о том, что, услышав решение суда о непризнании результатов выборов, Андрей Нэстасе вздохнул с облегчением.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ


 
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