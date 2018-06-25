Два сценария, раскрывающие расчёты ДПМ относительно признания выборов недействительными

Проведя обычную оценку затрат и выгод, мы увидим, что непризнание выборов действительными вредит сиюминутным интересам Демпартии, пишет политолог Дионис Ченуша в аналитической статье для Агентства IPN.

Политолог считает, что в результате принятого судом решения ДПМ фактически возвращается к тому уровню имиджевого капитала, которым она обладала в 2016 году. Более того, Демпартия может упустить макрофинансовую помощь, для получения которой партия недавно предприняла дополнительные усилия, которых требует Евросоюз, в отношении Национального органа по неподкупности.

По мнению Диониса Ченуша, есть как минимум два сценария, способных объяснить политические расчёты вокруг непризнания выборов.

Первым сценарием является непризнание выборов до победного конца. Так, если высшая судебная инстанция не утвердит результаты выборов, то мы станем свидетелями очередного упадка демократии, утверждает политолог. Однако, по его словам, власти получат как преимущества, так и недостатки.

Первое преимущество заключается в недопущении Андрея Нэстасе к его первой публичной должности и в лишении его возможности набрать политический капитал за счёт управления столицей, аргументирует политолог.

Второе преимущество, по словам политолога, может состоять в том, что благодаря протестам, начатым непарламентской оппозицией, демократы смогут проверить её способность к социальной мобилизации, а также готовность граждан участвовать в протестах.

Третье преимущество подразумевает отвлечение внимания от смешанной избирательной системы, которая утрачивает свою актуальность на фоне кризиса вокруг признания выборов недействительными. Не в последнюю очередь, сохранение в силе недействительного статуса выборов позволяет властям проверить требовательность Евросоюза в плане выполнения предварительных политических условий, поясняет Дионис Ченуша.

В список недостатков входит, прежде всего, риск того, что макрофинансовая помощь ЕС будет отложена не только на осень, но и на период после парламентских выборов, отмечает политолог.

Второй предложенный Дионисом Ченуша сценарий описывает преимущества и недостатки, с которыми придётся иметь дело властям страны в том случае, если выборы будут признаны действительными. В таком случае, посредством оказания политического влияния или отказа от него, вышестоящая судебная инстанция утвердит результаты выборов и, соответственно, Андрей Нэстасе станет примаром.

В случае данного сценария, пишет политолог, у властей будет больше шансов получить макрофинансовую помощь Евросоюза в июле или, само позднее, осенью. Признание выборов действительными может послужить демонстрацией того, что демократы не контролируют систему правосудия.

Более того, полагает Ченуша, на фоне дебатов вокруг непризнания выборов может быть запущена инициатива, регулирующая использование социальных сетей для электоральной агитации в день выборов. Тем самым власти смогут свести к минимуму политические риски, способные возникать в будущем вследствие использования социальных сетей в предвыборных целях.

Наконец, исходя из реакции европейских структур на тему неприкосновенности волеизъявления граждан, демократы получат дополнительные гарантии того, что результаты парламентских выборов будут приняты независимо от распределения голосов, предполагает политолог.

Недостатки для ДПМ, вытекающие из этого сценария, заключаются в том, что столицей будет управлять Андрей Нэстасе, который получит рычаги для продвижения своего имиджа и имиджа своей партии. В то же время, присутствие Нэстасе в примэрии позволит продвигать в публичной сфере антикоррупционную повестку дня, заключает политолог.